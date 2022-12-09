Путин пожаловался на Украину и клянчит общую систему безопасности в СНГ и ШОС

Российский диктатор Владимир Путин обратился к министрам обороны стран-членов ШОС и СНГ, чтобы пожаловаться на Украину. Ищет поддержки и защиты и просит об общей системе безопасности.

Российские СМИ пишут, что сегодня Путин вместе с лидерами Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии встретились в Кыргызстане на саммите Евразийского экономического союза, где диктатор упомянул и развязанную им против Украины войну.

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Путин умоляет об общей системе безопасности

Жалкий Путин, видимо, понимает свой проигрыш, ведь в речи очень жаловался на Украину и просил общую систему безопасности.

Надо вместе работать над формированием гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества,

– обратился Путин к лидерам.

Такие мольбы на самом деле не получат ожидаемого Путиным ответа. Страны ШОС и раньше сторонились Путина, они же не враги себе. Поддержка страны-террориста – это утрата авторитета и влияния на международной арене.

Главные сетования Путина

Впрочем, Путин продолжил свое нытье. Говорил, что "конфликтный потенциал увеличивается в мире из-за попыток Запада сохранить любыми средствами свое доминирование".

Мол, Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки. Более того, заявил, что "Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России".

Больший кринж и представить сложно – то есть Путин фактически признал, что напал не на Украину, а на Запад.

Справка. ШОС или Шанхайская организация сотрудничества – межгосударственное объединение азиатских государств. В ШОС входят 8 стран-членов – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китайская Народная Республика, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Штаб-квартира организации находится в Пекине. ШОС задумывалась как альтернатива ЕС, но не сложилось.

Могут ли страны ШОС помочь Путину

Если коротко, – нет. Что касается ШОС, то раньше лидеры стран-участниц не то, что не поддержали Путина, они, скорее, наоборот осудили.

Так, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что не признает квазиреспублики на Донбассе. Токаев пошел в открытую конфронтацию с российским диктатором.

Союзники, на которых надеялся Путин, совсем не являются союзниками. Беларусь – скорее находится в оппозиции, а потому выполняет имперские преступные приказы. Эта страна и не является членом ШОС (входит в институт наблюдателей).

К слову, президент Таджикистана еще в октябре устал от этих молитв и указов Путина. Он попросил российского диктатора не относиться к странам Центральной Азии так, как это было в СССР.

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