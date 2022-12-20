Путин после поездки в Беларусь собирает большое заседание с российскими военными
Российский президент Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России. Встреча Путина и военных России состоится в среду, 21 декабря.
О расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщила пресс-служба Кремля, пишет 24 канал. Сообщается, что с основным докладом выступит российский министр обороны Сергей Шойгу.
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Шойгу будет докладывать о ходе войны
В Кремле сообщили, что глава минобороны будет докладывать о ходе так называемой "специальной военной операции", то есть войны против Украины.
В заседании примут участие командование военных округов, видов русских войск. В режиме видеоконференции в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц вооруженных сил России.
Путин собирает заседание после поездки в Минск
- Заседание коллегии Минобороны России состоится после того, как Путин 19 декабря впервые за 3 года совершил визит в Минск. Визит диктатора к самопровозглашённому белорусскому президенту Александру Лукашенко связывали с намерением втянуть Беларусь в сухопутную войну против Украины.
- Также была информация, что Путин будет пытаться получить контроль над белорусским ОПК или уговаривать Лукашенко относительно интеграции, то есть аннексии Беларуси.
- Известно, что Путин и Лукашенко договорились продолжать практику совместных военных учений. Кроме того, они хотят заниматься созданием новой военной техники.
- Аналитики из Института по изучению войны считают, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина. Кремлевскому диктатору не удалось вынудить Беларусь к сухопутной войне против Украины.
- Однако 20 декабря Россия начала перебрасывание техники к югу Беларуси к границам с Украиной. Впрочем, этой техники недостаточно для наступления на Украину.