Эрдоган планирует встретиться с путиным в начале следующей недели в Иране

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган 18-19 июля посетит с официальным визитом Иран. В Тегеране президент Турции встретится с лидером россии владимиром путиным.

Эрдоган примет участие в трехстороннем саммите с участием путина

Лидер Турции посетит Тегеран по приглашению президента Ирана Ибрагима Райси. В администрации Эрдогана сообщили, что 19 июля турецкий лидер примет участие в 7-м трехстороннем саммите с участием президентов россии и Ирана.

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На полях саммита состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и россии.

путин едет в Иран за беспилотниками

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан 11 июля сообщил, что Иран может поставить россии ударные беспилотники и готовится научить российские войска использовать их уже в этом месяце. В американском Институте изучения войны заявляли, что иранские дроны могут значительно усилить воздушную разведку оккупантов.

В ответ министр иностранных дел Ирана Нассер Канаани заверил, что его страна не будет поставлять россии беспилотники.

Однако 17 июля советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что российская делегация в течение последнего месяца по меньшей мере дважды ездили в Иран смотреть на беспилотники. Его слова подтверждают спутниковые снимки.

Эрдоган провел переговоры с Зеленским и путиным в один день

Турция пытается выступать посредником между Украиной и россией. 11 июля Эрдоган обсудил с путиным безопасные коридоры для экспорта украинского зерна. Турецкий лидер отметил, что уже пора решить эту проблему, а также призвал путина прекратить боевые действия.

В этот же день у Эрдогана был телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора стороны обсудили важность разблокирования украинских портов.

Добавим, что 13 июля в Турции прошли переговоры по экспорту украинского зерна. Участие в них приняли представители Украины, россии, Турции и ООН. По словам Зеленского, в переговорах есть определенный прогресс.

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