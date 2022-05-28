Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем: о чем говорили
Европейские лидеры Эммануэль Макрон и Олаф Шольц снова провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. В частности, политики обсудили вопросы войны в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля и росСМИ, передает 24 канал.
К теме Путин не хочет мирных переговоров, он готов продолжать войну на Донбассе, – Пентагон
Путин в ходе разговора заявил, что российская сторона готова возобновить переговоры с украинской. Интересно, что в Кремле уверяют, что процесс переговоров был приостановлен по инициативе украинской делегации.
Пресс-служба Кремля сообщила о ходе разговора Путина с Шольцом и Макроном:
- Путин сказал европейским лидерам, что видит опасность в том, что Украину "закачивают" западным оружием. По данным Кремля, это "дестабилизирует ситуацию и обостряет гуманитарный кризис".
- Глава страны-терриристки заявил, что трудности с поставкой продовольствия – это следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций. Поэтому он требует снять ограничения с России.
- Путин также отметил, что Россия готова искать способы беспрепятственного экспорта зерна, включая вывоз из черноморских портов, сообщили в Кремле.
- Глава Кремля рассказал, как организована "работа по налаживанию мирной жизни" на Донбассе.
Немецкое издание Bundesregierung также обнародовало детали разговора. Известно, что она продолжалась 80 минут. В СМИ подчеркивают, что разговор был посвящен войне России против Украины и усилиям прекратить ее.
"Канцлер Германии и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск. Они призвали Путина к прямым переговорам с президентом Украины и поиску дипломатического разрешения конфликта", – сообщили в ведомстве.
Добавим, что эстонская премьер-министр Кая Каллас заявила, что телефонные разговоры с президентом России не дали никаких результатов, в частности, события в Буче и Ирпене произошли уже после звонков. По ее словам, нет смысла говорить с Путиным, нужно, чтобы он почувствовал себя в изоляции. Однако некоторые европейские лидеры продолжают общаться с главой Кремля.
Разговоры Путина с Макроном и Шольцом: коротко
- Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно сообщал, что проводил переговоры с Путиным, чтобы помочь Украине. Впрочем, это никак не помогает окончить войну. Кроме того, во время разговора с Зеленским Макрон предложил, чтобы Украина пошла на уступки по суверенитету ради "сохранения лица Путина".
- Канцлер Германии Олаф Шольц также в марте звонил президенту России Владимиру Путину. Однако разговор касался требования Москвы платить за газ рублями.
- Уже в мае Шольц снова поговорил Путиным. В интервью он пояснил, что за три месяца войны Россия не достигла ни одной поставленной цели. Поэтому единственный вариант для нее – договориться с Украиной. Канцлер подчеркнул, что не увидел изменений в отношении Путина к войне.
- В общем, официально Эммануэль Макрон совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом настаивали на проведении переговоров о прекращении огня на условиях, которые для себя решит Украина.
Вы могли пропустить – Зеленский поговорил с Джонсоном: подробности смотрите в видео