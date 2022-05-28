Путин провел телефонный разговор с Макроном и Шольцем: о чем говорили

Европейские лидеры Эммануэль Макрон и Олаф Шольц снова провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. В частности, политики обсудили вопросы войны в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля и росСМИ, передает 24 канал.

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Путин в ходе разговора заявил, что российская сторона готова возобновить переговоры с украинской. Интересно, что в Кремле уверяют, что процесс переговоров был приостановлен по инициативе украинской делегации.

Пресс-служба Кремля сообщила о ходе разговора Путина с Шольцом и Макроном:

Путин сказал европейским лидерам, что видит опасность в том, что Украину "закачивают" западным оружием. По данным Кремля, это "дестабилизирует ситуацию и обостряет гуманитарный кризис".

Глава страны-терриристки заявил, что трудности с поставкой продовольствия – это следствие ошибочной политики Запада и антироссийских санкций. Поэтому он требует снять ограничения с России.

Путин также отметил, что Россия готова искать способы беспрепятственного экспорта зерна, включая вывоз из черноморских портов, сообщили в Кремле.

Глава Кремля рассказал, как организована "работа по налаживанию мирной жизни" на Донбассе.

Немецкое издание Bundesregierung также обнародовало детали разговора. Известно, что она продолжалась 80 минут. В СМИ подчеркивают, что разговор был посвящен войне России против Украины и усилиям прекратить ее.

"Канцлер Германии и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск. Они призвали Путина к прямым переговорам с президентом Украины и поиску дипломатического разрешения конфликта", – сообщили в ведомстве.

Добавим, что эстонская премьер-министр Кая Каллас заявила, что телефонные разговоры с президентом России не дали никаких результатов, в частности, события в Буче и Ирпене произошли уже после звонков. По ее словам, нет смысла говорить с Путиным, нужно, чтобы он почувствовал себя в изоляции. Однако некоторые европейские лидеры продолжают общаться с главой Кремля.

Разговоры Путина с Макроном и Шольцом: коротко

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