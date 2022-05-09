Путин пытается делать все, чтобы казаться непредсказуемым, – Маляр о страшилках на 9 мая

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что для российских властей 9 мая – это дата, на которой они строят свою мифологию о якобы их героизме.

По словам Анны Маляр, приурочение тех или иных действий, в том числе боевых, к конкретным датам – это предсказуемая тактика. Об этом она заявила в совместном телемарафоне, сообщает 24 канал.

Важно Ад продолжается: оккупанты не прекращают штурмовать "Азовсталь"

Замминистра обороны сообщила, что Путин ведет совершенно иную тактику. Он пытается совершать такие действия, которые сделают его непредсказуемым.

Она привела пример, когда украинцы думали, что точно по Закарпатью и вообще по Западной Украине не будет ракет. Однако они были. Также было предположение, что не будут разрушать гражданские объекты, но это делают.

Даже повреждения военных объектов, ведь там тоже сложная ситуация по логике и целесообразности. Скорее всего, это план, что он (Путин – 24 канал) непредсказуем. Это понятная тактика ведения войны,

– объяснила Анна Маляр.

"Почему мы ничего не увидели 9 мая? Это видно из речи Путина – там просто нечего говорить. На самом деле ситуация сложная и зашла в тупик. Очевидно, что они хорошо это понимают", – добавила Маляр.

Что известно о параде в Москве на 9 мая

В Москве 9 мая состоялось традиционное шествие "Бессмертного полка". В этом году с портретами погибших во Второй мировой войне несли фотографии российских оккупантов, ворвавшихся в Украину 24 февраля.

Государство, начавшее жестокую войну в Украине, стянуло остатки своей техники на парад, чтобы продемонстрировать мнимую "мощь". Однако воздушная часть парада была отменена.

Владимир Путин выступил с речью на военном параде в Москве 9 мая. Его слова – это очередной проблеск отчаяния. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В МИД Украины прокомментировали, что на марш в России вышли насильники и убийцы. Это пропагандистское шоу, не имеющее ничего общего с победой во Второй мировой.

Может быть интересно – обращение Владимира Зеленского в День памяти и примирения: смотрите видео