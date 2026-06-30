Об этом сообщили в NYT.

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Как Путин пытается "скрыть войну"?

Путин после ударов 18 июня обвинил Запад в попытках дестабилизировать российское общество с помощью атак беспилотников и уничтожения инфраструктуры. При этом он не упомянул о дефиците топлива, который фиксировался как минимум в 56 регионах страны.

Впоследствии диктатор признал проблему нехватки топлива и заявил о необходимости "системных мер" для стабилизации поставок, в частности для нужд сельского хозяйства, подчеркнув, что над решением ситуации якобы "работают соответствующие ведомства".

Президент России не приступил к подготовке укрытий на случай новых атак, тогда как в Подмосковье власти заявили, что не будут раскрывать расположение бомбоубежищ и не будут включать сирены, объясняя это отсутствием военного положения.

Также в ряде регионов России перестали включать сирены во время воздушной тревоги. В правительстве отметили, что такие решения направлены "на предотвращение паники и будущих травм".

У оккупантов такое решение вызвало шок, а некоторые жители России впоследствии начали жаловаться, что SMS-предупреждения об опасности часто приходят с опозданием или не приходят вовсе.

Российские власти сейчас сосредоточены лишь на картинках в новостях. Они не хотят создавать огромную панику, которую потом могут показать местные новости,

– заявила преподавательница Высшей нормальной школы в Париже Александра Архипова.

По словам Архиповой, чиновники и государственные СМИ используют запутанные и вводящие в заблуждение формулировки для описания событий, связанных с войной.

Она также привела пример того, что в начале войны магазины, закрытые из-за санкций, часто обозначались как "закрытые по техническим причинам" в течение месяцев или даже лет.

Во время закрытия московских аэропортов из-за атак украинских БПЛА в официальных сообщениях избегают прямого объяснения причин и говорят о "задержках рейсов" или "приеме самолетов по договоренности".

Пассажирам при этом ничего не объясняют. Архипова называет это "нейтрализацией" – намеренно размытым языком, который позволяет догадываться о происходящем, но не дает четкого понимания того, что именно произошло.

В издании подчеркнули, что растущий разрыв между тем, что россияне видят в реальности, и тем, что им сообщают власти, является проблемой для Кремля. В то же время это вряд ли существенно поколеблет контроль властей.

В случае продолжения атак БПЛА Кремль, вероятно, попытается использовать их для усиления антизападных и антиукраинских настроений и в качестве повода для дальнейшей эскалации конфликта.

Что еще известно о пропаганде Москвы?

Российский диктатор Владимир Путин 28 июня выступил на предвыборном съезде партии "Единая Россия". Во время своей речи он сделал ряд заявлений о "непобедимости" своих оккупантов на фронте и угрозах со стороны Запада.

По прибытии на съезд Владимир Путин начал свое выступление с того, что назвал нынешнее время "судьбоносным" и "нестабильным" для России и мира. А его страну якобы невозможно победить на поле боя.

Российский диктатор утверждает, что Запад не может победить Россию на поле боя, поэтому, по его словам, он пытается дестабилизировать политическую ситуацию, "но и это не удается". Он также обвинил Украину в ударах по гражданским объектам и открытом вербовке людей для совершения терактов и диверсий.