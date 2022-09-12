Шансов расшатать Европу у путина сейчас нет, – Денисенко об энергетическом шантаже россии

Путин пытается расшатать общественное мнение в Евросоюзе. Для этого он задействует определенную агентуру, выводящую людей на улицу, а также политиков-популистов из разных стран.

По мнению советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, у путина фактически нет шансов расшатать Европу. Это последние конвульсии. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Важно В Харьковской области на отдельных участках ВСУ дошли до границы с россией, – Синегубов

Он пояснил, что по состоянию на сегодняшний день Евросоюз готов терпеть эту зиму. Однако это не касается Венгрии.

Я понимаю, что будут попытки качать эту ситуацию в целом ряде стран. Они будут качать ситуацию обязательно. Но пока выглядит так, что расшатать целостность Евросоюза практически невозможно.

– объяснил Вадим Денисенко.

По его словам, это показала и "Крымская платформа" и "Рамштайн" – сейчас нет возможности расколоть Европу. Несмотря на то, что россияне стараются это делать, несмотря на то, что они будут кричать об этом.

Он отметил, что путин ничего не может придумать, поэтому идут угрозы по отключению поставок газа в Европу.

"Они просто лишатся еще и этого рынка, который сейчас активно ищет, чем заменить российский газ", – добавил Денисенко.

Смотрите видео с Вадимом Денисенко на 24 канале:

Последние новости о россии