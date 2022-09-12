На думку радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, у путіна фактично немає шансів розхитати Європу. Це останні конвульсії. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що станом на зараз Євросоюз готовий терпіти цю зиму. Проте це не стосується Угорщини.

Я розумію, що будуть спроби хитати цю ситуацію в цілому ряді країн. Вони будуть хитати ситуацію обовʼязково. Але поки виглядає так, що похитнути цілісність Євросоюзу практично неможливо,

– пояснив Вадим Денисенко.

За його словами, це показала й "Кримська платформа", й "Рамштайн" – зараз немає можливості розколоти Європу. Попри те, що росіяни стараються це робити, попри те, що вони будуть про це кричати.

Він зазначив, що путін нічого не може вигадати, тому йдуть погрози щодо відключення постачання газу в Європу.

"Вони просто втратять ще й цей ринок, який зараз активно шукає, чим замінити російський газ", – додав Денисенко.

Дивіться відео з Вадимом Денисенком на 24 каналі:

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