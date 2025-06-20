Путин раскрыл, как планирует выиграть войну в Украине: ISW проанализировал новую речь диктатора

19 июня Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Во время общения с иностранными журналистами диктатор продемонстрировал, что придерживается той же теории победы, которую очертил ровно год назад.

Путин продолжает считать, что российские войска смогут выиграть войну на истощение, медленно, но непрерывно продвигаясь вдоль линии фронта. По его мнению, Россия способна вести поступательное наступление неограниченно долго, не позволяя Украине провести результативные контрнаступательные операции, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Западу не удалось остановить Путина

Путин также отметил, что ситуация "изменилась" со времен переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, и тогдашние условия России были "гораздо мягче, чем нынешние. Он пригрозил, что ситуация для Украины будет только ухудшаться, если Киев не пойдет на существенные уступки и не согласится на мир на условиях Москвы. Диктатор заверил, что достигнет своих целей военным путем, если не сможет достичь их дипломатическим.

Справка: Среди целей диктатора, в частности, смена власти в Украине, установление пророссийского правительства в Киеве, лишение Украины возможности защищаться от будущей агрессии, ее нейтралитет и отказ НАТО от политики "открытых дверей".

Теория победы Путина базируется на критических предположениях об украинских возможностях и поддержке Запада.

Диктатор исходит из того, что оккупационная армия сможет использовать численное преимущество и ресурсы, чтобы истощить Украину, которая якобы не способна освободить стратегически важные территории.

В то же время Россия несет чрезмерные потери за минимальные тактические успехи, которые трудно поддерживать в средне- и долгосрочной перспективе. Но Путин верит, что сможет вести наступление дольше, чем Запад будет оказывать военную помощь, и дольше, чем Украина сможет мобилизовать экономику и население для войны.

Эксперты обратили внимание, что диктатор заявил о готовности к переговорам, одновременно назвав Зеленского "нелегитимным" и отметив, что Россия будет подписывать документы только с "легитимной" властью.

Путин фактически использовал встречу с международными журналистами для повторного вброса в информационное пространство привычных нарративов Кремля о "нелегитимности" Зеленского, "вины" Запада в провоцировании войны. Вероятно, диктатор стремится снова активизировать эти нарративы, чтобы повлиять на ключевые дискуссии о дальнейшей военной помощи Украине.

Итак, выступление Путина в очередной раз показало, что все мирные усилия Запада, прежде всего, Дональда Трампа, потерпели позорное фиаско. Американскому лидеру не удалось изменить представление Москвы о своей победе в войне в Украине.