Путин разблокировать доступ ко всем газопроводам, объединяющим Европу и Россию, – Витренко
Источник:24 канал
В Германии Высший земельный суд постановил, что компания-оператор "Северного потока 2" должна стать независимой от российского "Газпрома". Такое решение является одним из элементов борьбы Украины.
Это – один из форпостов для нашей страны. Такое мнение в эфире программы Сергея Лещенко "Что это было" на 24 канале высказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Витренко: Украина укрепляет позиции по "Северному потоку-2"
По его словам, Украина укрепляет свои позиции в вопросе "Северного потока-2". До этого уже было важное решение суда по иску Польши. Украинские и польские специалисты работали вместе относительно подготовки соответствующей позиции.
"Так называемый принцип солидарности был предметом рассмотрения этого судебного процесса", – отметил Витренко.
И добавил, что Европейский суд подтвердил – немецкий регулятор не только должен смотреть, соответствует ли "Северный поток-2" европейским правилам. Но и на другие газопроводы, которые сочетают Россию и Европейский Союз. К тому же должен следить, чтобы они не были в дискриминированном положении относительно российского проекта.
Это означает, например, что "Газпром" и Путин должны разблокировать доступ ко всем газопроводам, которые объединяют Европу и Россию,
– пояснил он.
Витренко также рассказал, что "Нафтогаз" очень долго пытается получить возможность транспортировать газ из Центральной Азии в Европу. Или чтобы европейские компании могли покупать газ на российско-украинской границе, и затем транспортировать его самостоятельно через наше государство.
Последние новости о "Северном потоке-2"
- Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу оператора "Северного потока-2". Теперь газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза.
- Отныне компания-оператор должна стать независимой от российского "Газпрома". 50% мощности газопровода должны быть доступны для других поставщиков.
- В Кремле уже отреагировали на проигрыш в немецком суде. Там назвали такое решение "корпоративными вопросами". Представитель Путина заявил, что "Северный поток-2" – чисто коммерческий проект, который создали, чтобы помочь Европе.