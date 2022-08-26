путин лично руководит операцией в Херсонской области: военный эксперт объяснил влияние на фронт

российская армия на Юге Украины оказалась в затруднительном положении. владимир путин очень обеспокоен тем, чтобы не потерять временно оккупированный Херсон.

российский диктатор лично заслушивает доклады своих подчиненных по поводу происходящего на Юге Украины. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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путин пытается лично управлять войсками

Более того, глава кремля, наблюдая за поражениями своей армии, решил взять ситуацию в свои руки.

По информации российских телеграм-каналов, путин вновь берет на себя ответственность и общее командование действиями херсонской группировки вооруженных сил россии. Он прямо отдает приказы и сам планирует операции на определенных участках фронта, в частности на Херсонщине,

– сообщил Попович.

По словам военного обозревателя, именно поэтому развитие ситуации на Юге Украины зависит от воли только одного человека – владимира путина.

Какое это будет иметь значение для фронта

Как отметил Попович, если бы президент страны-агрессора давал задание генералам, выслушивал контрпредложения, а дальше они совместно высчитывали ходы на фронте, это было бы стандартной ситуацией.

Однако то, что российский диктатор возомнил себя генералом, может сыграть в пользу Украины.

Для нас это неплохо. Как человек, у которого совсем нет военного образования, он там накомандует такого, что страшно себе представить (речь идет о российской армии – 24 канал),

– подчеркнул военный эксперт.

Начнут ли россияне наступление на Юге

Попович предположил, что путин попытается расширить оккупированные территории на Юге Украины.

Он будет отдавать приказы о наступлении, в частности на Николаев. Поэтому следует ожидать дальнейших потуг российской федерации наступать на этом направлении,

– сказал он.

По его словам, если ситуация будет развиваться таким образом, то ВСУ удастся "перемолоть" врага во время обороны.

Каким будет контрнаступление ВСУ

Военный обозреватель добавил, что если украинские военные сами пойдут в контрнаступление, то у него не будет классической формы.

Это будет не так, как мы привыкли, в том числе и в исполнении россиян: танковые прорывы, большая концентрация артиллерийских сил. Наше контрнаступление будет выглядеть так, что мы будем наносить удары по мостам, командным пунктам, ожидая, пока оккупанты сами не убегут оттуда, обескровленные и обезоруженные,

– объяснил Попович.

Он добавил, что таким образом ВСУ побуждают оккупантов к "жесту доброй воли" на территории Правобережья Херсонщины.

Денис Попович предположил, будет ли россия затягивать войну: смотрите видео

Ситуация в Херсонской области: коротко