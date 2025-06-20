Путин нафантазировал "грязную бомбу" в Украине и пригрозил жестким ответом

Глава Кремля Владимир заявил, что Украина якобы может создать "грязную" ядерную бомбу. Однако никаких подтвержденных разведданных кремлевский диктатор не привел.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума 20 июня.

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Как Путин пригрозил Украине

Путин высказал предположение о возможном создании в Украине "грязной" ядерной бомбы и предупредил о чрезвычайно жестком ответе со стороны России.

Что такое "грязная бомба" "Грязная бомба" – это неядерное оружие, которое сочетает обычный взрывной заряд с радиоактивными материалами. Ее основная цель – заражение местности радиацией и вызов паники, а не массовое уничтожение.

По словам главы Кремля, применение такого вида оружия со стороны Украины было бы "колоссальной ошибкой".

Потому что и в нашей ядерной доктрине, и по логике здравого смысла мы всегда отвечаем на угрозы зеркально. Поэтому наш ответ будет очень жестким и, вероятнее всего, катастрофическим – к сожалению, для всей Украины. Надеюсь, до этого никогда не дойдет,

– заявил Путин.

На вопрос журналистов, имеет ли Кремль какие-то подтвержденные разведывательные данные по этому поводу, Путин ответил, что исходит из того, что подобные идеи якобы могут возникнуть в Украине.

К слову, Путин также не исключает возможность захвата Сум. Однако он отметил, что у России "нет такой задачи".