Первая пресс-конференция с 24 февраля: Путин сделал циничное заявление о мире в Украине

Владимир Путин вышел на первую пресс-конференцию за время полномасштабной войны. Глава Кремля сделал циничное заявление о мире с Украиной.

Российский диктор ответил на вопросы о войне в Украине. В частности, пропагандисты спрашивали Путин о "целых" и "заданиях" войны, пишет 24 Канал.

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Путин сделал циничное заявление о войне в Украине

Российский диктатор ответил на вопрос, когда будет мир.

Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей… Они не изменяются. Это денацификация Украины, демилитаризация, ее нейтральный статус,

– цинично заявил российский диктатор.

Владимир Путин традиционно говорил о постоянно озвучиваемых главных тезисах российской пропаганды. Кроме того, диктатор сказал, что якобы Украина "не хочет договариваться". Именно поэтому якобы Кремль вынужден "принимать другие военные меры".

Путин традиционно сыпал угрозами, мол, Запад может прекратить поставки оружия в Украину. Также диктатор посетовал, что ВСУ таки получают военную помощь от партнеров.

Кроме того, он заявил, что якобы "Россия десятилетиями пыталась выстроить нормальные отношения с Украиной". То, что сейчас происходит в отношениях с Украиной, по словам Путина, "сродни гражданской войне".

Также диктатор традиционно решил сказать, что "в основе своей, россияне и украинцы – один народ", а Одесса якобы "российский город".

Путин выступает на пресс-конференции: коротко

Владимир Путин 14 декабря впервые с 24 февраля 2022 года вышел на так называемую "прямую линию" с прессой и народом.

Традиционно диктатор говорил об "успехе" России в экономике и отвечал на вопрос о мобилизации. В частности, он заверил, что якобы мобилизация не нужна, потому что во время частичной мобилизации взяли на войну 300 тысяч человек. Путин заявил, что они "прекрасно воюют", хотя только за последние сутки ВСУ уничтожили на фронте 1300 оккупантов.

Кроме того, российский диктатор заявил, что в настоящее время в зоне боевых действий в Украине находятся 244 тысячи солдат. Кроме того, по контракту в российскую армию уже набрали якобы 486 тысяч человек.

Кстати, на утро 14 декабря Россия почти за два года полномасштабной войны потеряла 342 800 единиц личного состава.

Киевская Русь на территории современных Беларуси, России и Украины и части Польши и стран Балтии существовала с 9 века. Первое же упоминание о Москве появилось только в 12 веке, о Московском княжестве – только в 13 веке. Россия во многом сформировалась на основе монгольского ига. Речь идет о событиях 13 века, когда в результате монгольского нашествия на Русь, княжества зависели от Монгольской империи экономически и политически. В основе монгольского ига – деспотия и авторитаризм, на основе которых и формировалась российская государственность.