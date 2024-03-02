Накидал обещаний и сбежал, – политтехнолог объяснил значение последних заявлений Путина

Владимир Путин сделал обращение к Федеральному собранию, которое длилось более 2 часов. Российский диктатор традиционно много чего наобещал, но не ответил на ключевые вопросы.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен разобрал заявления Путина. Он в разговоре с 24 Каналом подчеркнул интересную деталь, которая произошла после этого горе-выступления.

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О чем врал Путин

Обещания на колоссальную сумму в 10 триллионов рублей. 5 общенациональных программ, при том, что некоторые прошлогодние не выполнены хотя бы на 20%. Такими фантазиями сыпал диктатор.

"Путин раздавал деньги, но главное не сказал – где он их возьмет? Я намеренно посмотрел: 3400 школ в России, где нет элементарного теплого туалета. А сколько (населенных пунктов – 24 Канал) не газифицировано – это они и без меня знают. Но на войну деньги есть", – сказал политтехнолог.

Конечно, не обошлось и без традиционных ядерных угроз. Мол, "ядерные силы готовы, как всегда". Этот месседж Путин сделал в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил введение западных войск на территорию Украины.

Затем интересная вещь произошла. Финляндия и Эстония сделали сенсационные заявления. Финны не видят причин не позволить Украине бить оружием, которое поставляется, по территории России. Затем Эстония заявила: то, что сказал Макрон – реальность и к ней надо готовиться. Это после всех заявлений Путина. Хотя потом заявление Макрона и оправдали, мол, это миротворческие миссии и линию фронта не переступят, но все же,

– отметил Тизенгаузен.

Еще важный пункт – Путин хочет раздать должности тем, кому каким-то образом удастся вернуться с войны. В российской интерпретации – так называемой "СВО". Таким образом диктатор хочет иметь настоящую сеть верных псов и милитаризировать госструктуры. Но есть одна проблема.

"Путин не понимает, что одновременная тупость и верность должна как-то экономику поднимать. И главное, о чем он кричал – рожайте, рожайте и еще раз рожайте. В общем он наобещал больше, чем обычно. Не сказал, где деньги возьмет. То есть насыпал обещаниями и убежал", – резюмировал политтехнолог.

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