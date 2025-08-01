Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений о войне в Украине. В ЦПИ объяснили, как он снова исказил факты.

Путин заявил, что Украина не соглашалась на переговоры и перемирие, что является откровенной ложью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Как Путин врет о ходе войны и переговоров?

Путин снова все перекрутил. Украина давно поддержала предложение США о прекращении огня, еще в марте. Также Украина давно заявила о готовности к встрече лидеров, в частности с участием Трампа, Эрдогана и Европы,

– подчеркнул Коваленко.

"Особенно смешно", по словам Коваленко, слышать о серийном производстве "Орешника", когда второй его пуск не удался.

Коваленко также подчеркнул, что Путин солгал о захвате россиянами Часового Яра "еще несколько дней назад". Его оккупанты не контролируют.

На заявления Путина отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что заявления России должны соответствовать попыткам достичь длительного мира, а не быть произнесенными лишь ради выигрыша времени.

Он еще раз подтвердил, что Украина поддерживает усилия Трампа для окончания войны. Зеленский отметил, что Украина всегда готова к переговорам и на техническом уровне, и на уровне лидеров.

Давно пора перейти россиянам от пустой болтовни и жизни в вымышленном мире к реальности – встреча лидеров возможна, только россия не хочет этого,

– заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он призвал Россию перейти к реальным шагам дол мира, в частности к согласованию прекращения огня.

Добавим, что среди другого бреда российского диктатора звучала оценка обмена телами погибших, когда Россия якобы получила всего десятки тел, а Украина тысячи. Также кремлевский глава не обошел скандал вокруг НАБУ и САП, назвав эти события "позорными".