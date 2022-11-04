Путин себя исчерпал, – Галлямов назвал главные признаки

Российский диктатор Владимир Путин себя исчерпал. Теперь он пытается спихнуть ответственность за непопулярные решения на своих подопечных. Это ясно видно в ситуации с мобилизацией.

Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Недавно в России объявили о завершении так называемой "частичной мобилизации".

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Однако юристы вроде бы посоветовали Путину не издавать никакого указа, ведь ее можно закончить просто так. Теперь военные могут просто начать вторую волну мобилизации.

Путин себя исчерпал

Как отмечает Галлямов, Путин пытается уклониться от ответственности. Когда он объявлял о мобилизации, он четко сказал, что "принял предложения от минобороны и генштаба". Раньше он никогда не ссылался на подопечных, ведь это довольно дурной тон.

Та же история произошла после взрывов на Крымском мосту, когда потом последовал массированный ракетный удар по Украине. Тогда Путин объявил об этом и снова повторил формулу "по предложению минобороны и генштаба",

– отметил Галлямов.

Сейчас ситуация с мобилизацией абсолютно идентичная. Он не подписывает указ об окончании мобилизации, чтобы впоследствии военные сами провели вторую волну. По мнению Галлямова, это несолидное и недостойное поведение. Если уже принимаешь решение – то должен за него отвечать.

А если начинаешь уклоняться… Это несолидно. Еще одно подтверждение, что Путин себя исчерпал. Он изменяет самому себе. Это все идет к его концу,

– отметил Галлямов.

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Напомним, 28 октября российский министр обороны Сергей Шойгу объявил, что уже якобы удалось набрать достаточное количество мужчин, поэтому так называемая "частичная мобилизация" завершилась. Интересно, что Путин вроде бы посоветовался с юристами, которые ему указали, что можно не издавать никакого указа для прекращения этого процесса.

Впоследствии российские СМИ сообщили, что россиянам все равно посылают повестки. Однако идти в военкоматы они должны уже в 2023 году. О нескольких таких случаях уже известно.

Соединенные Штаты продолжают помогать Украине бороться против оккупантов, которые бросают "мобиков" на фронт. В новом пакете помощи США планируют передать 250 БТР М1117, 1 100 беспилотников Phoenix Ghost, танки и много интересной техники.