Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Нещодавно в Росії оголосили про завершення так званої "часткової мобілізації".

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Однак юристи нібито порадили Путіну не видавати ніякого указу, адже її можна закінчити просто так. Тепер військові можуть просто розпочати другу хвилю мобілізації.

Путін себе вичерпав

Як наголошує Галлямов, Путін намагається ухилитися від відповідальності. Коли він оголошував про мобілізацію, то чітко сказав, що "прийняв пропозиції від міноборони та генштабу". Раніше він ніколи не зсилався на підопічних, адже це досить поганий тон.

Та сама історія сталася після вибухів на Кримському мосту, коли потім пішов масований ракетний удар по Україні. Тоді Путін оголосив про це і знову повторив формулу "за пропозицією міноборони та генштабу",

– зазначив Галлямов.

Зараз ситуація з мобілізацією абсолютно ідентична. Він не підписує указ про закінчення мобілізації, щоб згодом військові самі провели другу хвилю. На думку Галлямова, це несолідна та недостойна поведінка. Якщо вже ухвалюєш рішення – то маєш за нього відповідати.

А якщо починаєш ухилятися… Це несолідно. Ще одне підтвердження, що Путін себе вичерпав. Він зраджує самому собі. Це все йде до його кінця,

– зазначив Галлямов.

Галлямов розповів про дивні дії Путіна щодо мобілізації: дивіться відео

Нагадаємо, 28 жовтня російський міністр оборони Сєргєй Шойгу оголосив, що вже нібито вдалося набрати достатню кількість чоловіків, тому так звана "часткова мобілізація" завершилася. Цікаво, що Путін начебто порадився з юристами, які йому вказали, що можна не видавати ніякого указу для припинення цього процесу.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що росіянам все одно надсилають повістки. Однак іти у військкомати вони мають вже у 2023 році. Про кілька таких випадків вже відомо.

Натомість Сполучені Штати продовжують допомагати Україні боротися проти окупантів, які закидають "мобіків" на фронт. У новому пакеті допомоги США планують передати 250 БТР М1117, 1100 безпілотників Phoenix Ghost, танки та ще багато цікавої техніки.