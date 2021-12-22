Путин сейчас обходит и Украину, и США, – дипломат назвал шаги для укрепления позиций

Владимир Путин повышает ставки в конфронтации с другими странами. Однако сейчас глава Кремля обходит и Украину, и США.

Об этом рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. По его мнению, Путин на шаг всех обходит.

К теме Москва снова бряцает оружием: Лавров пригрозил Украине "военным ответом на провокации"

По словам Чалого, согласование "Северного потока-2" со стороны США, несмотря на то, что это противоречит интересам страны, было огромной ошибкой. Дальнейшие уступки Путину – тоже.

Поэтому теперь США, их союзники и украинские власти пытаются все исправить.

Будем справедливыми к противнику, надо знать врага. Он (Путин – 24 канал) сейчас обходит и Украину, и США. Поэтому срочно надо предпринимать немедленные шаги, чтобы укрепить позиции,

– заявил экс-посол Украины в США.

Какие именно шаги необходимо внедрять

По мнению Чалого, настало время, чтобы мир наконец остановил шантаж России. Для этого необходимыми действиями являются:

срочное дополнительное направление Украине оборонительных вооружений;

повышение взаимодействия в киберзащите нашего государства вместе с союзниками;

немедленный отказ от "Северного потока-2" – санкции, введенные против этого проекта;

перехват инициативы в противостоянии с Россией.

Стоит прочитать У Путина нет пушечного мяса, – российский журналист Яковенко

Чалый назвал шаги для укрепления позиций в противостоянии с Россией: смотрите видео

Войска России на границе Украины: последние новости