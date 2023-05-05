Надежда только на окружение: почему тяжелоболен Путин опасен для всего мира

На разнообразных видео часто замечают, как у Владимира Путина трясутся руки, он постоянно кашляет, выглядит нездорово и говорится не только о психическом состоянии. 70-летний бункерный дед, вероятно, имеет целый букет болезней.

В таком состоянии людям фактически нечего терять и они могут пойти на разные роковые действия. Об этом 24 Каналу рассказал бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов.

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Мурзагулов отметил, что болезни Путина сейчас в том состоянии, когда он может протянуть еще достаточно долго. Главную проблему политтехнолог видит в другом. Во-первых, у Путина катастрофически снижается работоспособность. Во-вторых, у него меняется сознание.

То, что нас как нормальных людей, желающих, чтобы планета существовала дальше, должно пугать – на что способен в состоянии измененного сознания человек, понимающий, что проиграет, а ему это докажут. Тогда эту обезьяну с гранатой нужно будет нейтрализовать,

– добавил говорящий.

Путина может остановить оцепление

По словам Мурзагулова, окружение Путина, какая-то его здравомыслящая часть, понимает угрозы. И даже если они подлецы настолько, чтобы спокойно смотреть, как разрушаются города в соседней стране, то все же они будут жалеть собственных детей, находящихся на территории этой страны. Ведь, если из России будут запущены ядерные ракеты, то ответ теми же, но более точными ракетами, будет моментальным.

Что, в конце концов, останется от страны и от мира? Остается довольно немного,

– резюмировал аналитик.

Мурзагулов рассказал о болезнях Путина и его состоянии: смотреть видео

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