"ЧВК "Вагнера" не существует": почему Путин нивелировал преступную группировку Пригожина

Владимир Путин 13 июля сделал довольно интересное заявление по поводу ЧВК "Вагнера", лидер которого недавно устроил мятеж в России. Диктатор заявил, что такого военного формирования якобы "не существует".

Свое мнение он аргументировал тем, что в России якобы нет законов о частных военных компаниях. Путин также подчеркнул, что вроде как нет "такого юридического лица", как ЧВК "Вагнера".

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Путин отрицал "существование" вагнеровцев

В интервью российским пропагандистам Путин отметил, что вскоре Госдума России должен принять закон, который бы легализовал частные военные компании. Несмотря на это, он подчеркнул, что это "достаточно непростой вопрос".

Журналисты отмечают, что ответы российского диктатора по поводу ЧВК "Вагнера" вызывает больше вопросов, чем ответов. Ведь до полномасштабного вторжения России в Украину Кремль фактически отрицал существование вагнеровцев.

В конце концов, сам Путин в своем обращении к силовикам 27 июня 2023 года признал, что содержание всей ЧВК "Вагнера" якобы "полностью обеспечивалось государством". Причем российское правительство, по его словам, выделило на их содержание более 86 миллиардов рублей, или около 1 миллиарда долларов США, только между маем 2022 и маем 2023 года.

В разговоре с РосСМИ Путин предположил, что во время встречи в Кремле с Пригожиным и российским военным командованием он отметил разногласия между Пригожиным и ними. Также Путин якобы сказал наемникам, что у них есть возможность продолжить боевые действия под руководством своего непосредственного командира, офицера на позывной "Седой".

Для них ничего бы не изменилось. Их возглавил бы тот самый человек, который все время был их настоящим командиром,

– сказал Путин группе.

Путин также подчеркнул, что многие во время той встречи вроде бы согласились с этим мнением, кроме Пригожина.

Пока не ясно, что будет делать рядовой состав ЧВК "Вагнера". Но этот односторонний рассказ Путина свидетельствует, что Кремль все еще придумывает, как справиться с командиром наемников.

В британской разведке предположили, что будет с ЧВК "Вагнера"

В Минобороны Британии отметили, что Кремль и военное руководство России до сих пор не могут прийти к согласию относительно будущего ЧВК "Вагнера" после неудачного мятежа Пригожина. Там допустили, что часть из них, вероятно, вернется в Африку.

"Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы "Вагнера" 24 июня 2023 года. В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность по поводу будущего группы", – отметили в разведке.

В британском ведомстве также отметили, что 12 июля вагнеровцы передали армии 2000 единиц техники, в том числе танки. А уже 15 июля, по крайней мере, небольшая группа наемников ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь.

В то же время возобновили свою деятельность и группы, связанные с Пригожиным. Они вроде бы сосредоточились на своей работе в Африке.

Судя по недавним заявлениям российских чиновников, государство, вероятно, готово принять стремление "Вагнера" сохранить свое широкое присутствие на континенте,

– говорится в сообщении.

Несмотря на это, ни сам Пригожин, ни кто-либо из его приспешников официально не высказывались, чем именно они будут заниматься в дальнейшем.

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