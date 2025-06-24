"Вся Украина наша": Зеленский ответил на имперский бред Путина

Недавно Путин заявил, будто территория, где ступает нога российского солдата, является российской. Диктатор убежден, что украинский и русский народы – один народ, "в этом смысле вся Украина наша". Зеленский ответил на эти возмутительные заявления.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Sky News.

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Что сказал Зеленский о заявлении Путина, якобы вся Украина принадлежит России

Журналист спросил президента, не пора ли пойти на компромисс и заключить соглашение с Путиным о прекращении огня.

Прекращение огня – это не чья-то победа и не чье-то поражение. Это де-факто временная пауза. И это компромисс с обеих сторон. Обе стороны этой войны имеют совершенно разные цели. Россияне хотели нас оккупировать – и они открыто об этом говорят. Украинцы хотели это остановить. Это война за независимость,

– ответил Зеленский.

Он добавил: Украина поддерживает безусловное прекращение огня и выступает за диалог. Украина и Россия имеют разные ценности и по-разному видят мир. Зеленский верит, что должна победить адекватность.

"Мы поддерживаем идею, что нужно встретиться, поговорить и понять – возможны ли настоящие компромиссы, есть ли настоящий путь завершить эту войну", – сказал он.

В то же время гарант подчеркнул: Путин хочет не только четыре области Украины – он хочет захватить все наше государство. Но оккупация еще не означает сохранение контроля. Идентичность сохраняется даже на оккупированных землях, поэтому там возможна борьба за независимость. Для оккупантов нет гарантий, что они удержат захваченное, что там не произойдет внутреннего взрыва.

"Путин хочет большего – он хочет уничтожить нашу идентичность и нашу независимость. Но я считаю, что это лишь часть его цели. Его цель – значительно больше. Как говорят, мы для него – твердый орешек. (...) Он рассчитывает на медленную оккупацию Украины, на уменьшение поддержки со стороны Европы и на то, что Америка вообще отступит от этой войны. Он также рассчитывает на снятие санкций. И ему даже не нужно беспокоиться, как долго продлится война – для него это не проблема", – высказался Зеленский.

Поэтому Украина и мир должны продолжить давить на агрессора, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. И, конечно, это давление должно быть не только политическими санкциями, но и дальнобойным оружием.

Президент верит, что Европа поддержит Украину, потому что ей это выгодно. А то, сократят ли США помощь Украине в конце лета, зависит от договоренностей с Трампом.

Напомним, Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на саммите НАТО.