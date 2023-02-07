Путин слабеет с каждым поражением в войне: какие сферы вышли из-под контроля диктатора
После начала полномасштабного вторжения в Украину ослабевает не только Россия, но и влияние Путина на контроль внутриполитических процессов. Российский диктатор все меньше контролирует войну.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, в России продолжается приватизация армии, и все ЧВК подчиняются не Путину, а другим лицам, что свидетельствует о потере контроля.
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Путин теряет контроль
Российский оппозиционер уверен, что Владимир Путин постепенно теряет контроль над большой сферой, касающейся России – войной. Этому способствовало увеличение количества ЧВК, участвующих в войне против Украины
Над чем Путин потерял контроль: смотрите видео
Также, по мнению Яковенко, в России слабеет экономика и Путин перестает ее контролировать, потому что доходы снизились, а расходы увеличились. Кроме этого есть определенный демографический кризис, потому что часть населения покинула страну. Также российский диктатор не контролирует и информационное пространство.
Я твердо знаю, что Путин в значительной степени не контролирует многие моменты в информационном пространстве. Тот же Владимир Соловьев критикует Путина, не называя его, но он просто кричит, закатывается с пеной во рту и кричит, почему до сих пор не уничтожен Киев,
– сказал Игорь Яковенко.
Журналист уверен, что растет критика в адрес Путина от "турбопатриотов", а с каждым поражением диктатора от украинской армии он будет ослабевать.
"Я не исключаю, что в какой-то момент путинский режим может разрушится, и тогда империалистическая война перерастет в мафиозную уже внутри России. Путин существенно за этот год ослаб", – сказал Яковенко.
Путин готовит масштабное наступление на Украину: что известно
- Остается высокой вероятность "повторного" вторжения русских войск. Путину важно удержать оккупированные территории, иначе он может потерять власть и жизнь.
- Устраивая новое "вторжение", Путин хочет сорвать украинское контрнаступление. По мнению военного эксперта Михаила Притулы, от этих провокаций не стоит ожидать чего-то серьезного.
- Вероятно, что новое наступление россиян будет происходить так же, как и сейчас. У России проблемы с обеспечением техникой, а в таком случае, мобилизованные россияне – это легкая пехота, которую легко уничтожить.