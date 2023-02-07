Путин слабеет с каждым поражением в войне: какие сферы вышли из-под контроля диктатора

После начала полномасштабного вторжения в Украину ослабевает не только Россия, но и влияние Путина на контроль внутриполитических процессов. Российский диктатор все меньше контролирует войну.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, в России продолжается приватизация армии, и все ЧВК подчиняются не Путину, а другим лицам, что свидетельствует о потере контроля.

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Путин теряет контроль

Российский оппозиционер уверен, что Владимир Путин постепенно теряет контроль над большой сферой, касающейся России – войной. Этому способствовало увеличение количества ЧВК, участвующих в войне против Украины

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Также, по мнению Яковенко, в России слабеет экономика и Путин перестает ее контролировать, потому что доходы снизились, а расходы увеличились. Кроме этого есть определенный демографический кризис, потому что часть населения покинула страну. Также российский диктатор не контролирует и информационное пространство.

Я твердо знаю, что Путин в значительной степени не контролирует многие моменты в информационном пространстве. Тот же Владимир Соловьев критикует Путина, не называя его, но он просто кричит, закатывается с пеной во рту и кричит, почему до сих пор не уничтожен Киев,

– сказал Игорь Яковенко.

Журналист уверен, что растет критика в адрес Путина от "турбопатриотов", а с каждым поражением диктатора от украинской армии он будет ослабевать.

"Я не исключаю, что в какой-то момент путинский режим может разрушится, и тогда империалистическая война перерастет в мафиозную уже внутри России. Путин существенно за этот год ослаб", – сказал Яковенко.

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