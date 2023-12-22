Путин сам загнал себя в ловушку: как возникают слухи о смерти главы Кремля
О состоянии и здоровье Владимира Путина постоянно ходят всякие слухи. Долгое время даже говорили, что Путин умер от остановки сердца.
Такие вбросы случаются постоянно и для этого есть причина. Об этом 24 Каналу рассказал Ростислав Мурзагулов – российский оппозиционный политтехнолог, заявив, что Владимир Путин в этом виноват сам.
Вас также может заинтересовать Ликвидацию Пригожина организовал Патрушев: в WSJ рассекретили детали
Почему возникает много слухов о состоянии Путина
Профессор Соловей, еще в конце октября рассказавший о якобы "смерти" Владимира Путина продолжает заявлять, что российский президент мертв, а вместо него страной руководят двойники и близкое окружение Путина.
Он поймал Путина в ту ловушку, которую Путин сам себе создал. Когда Путин отгородился от людей своим 6-метровым забором, создал основу для любых слухов: о том, что он умер, о том, что он гей. Что угодно можно о нем говорить, потому что никто не знает правды,
– заметил Ростислав Мурзагулов.
Владимир Путин скрывал все о себе так долго, что сами слухи стали хоть каким-то источником информации о нем.
Можно привести пример американского опыта. Там президент и его семья абсолютно публичные люди. Ведь если скрывать банальные вещи о себе, тогда за дело возьмутся журналисты. Так в обществе начнет распространяться спекулятивная информация.
"Самое интересное, что вообще во что бы то ни стало может оказаться правдой. Мы действительно видим много нестыковок в поведении Путина: то он сидит за 6-метровым столом с президентом Франции, то обнимается с тысячей дагестанцев. Где логика? Его внешний вид постоянно разный", – подчеркнул политтехнолог.
Более того, в Кремле сами же подогревают слухи о двойниках Путина. Тему на официальном уровне комментировал Дмитрий Песков. А на "прямой линии" вопрос Путину задавал… Путин, представившийся студентом из Санкт-Петербурга. Тогда же и сам диктатор заявил, что походить на него и говорить его голосом может "лишь один человек" – он сам.
"Смерть Путина": что известно о вбросе
- Вечером 24 октября телеграм-канал "Генерал СВР" распространил информацию о том, что у Владимира Путина вроде бы произошла остановка сердца. В течение двух месяцев после этого ведущий канал профессор Соловей не изменил риторику. Он считает, что страной руководит "человек, похожий на Путина".
- Информация о якобы смерти Путина быстро распространилась в СМИ, в том числе в западных. На вброс отреагировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это фейк.
- В Главном управлении разведки отметили критично относиться к подобной информации. Ведь подобные вбросы могут быть выгодны кому-то, учитывая, что первоисточником новости был российский телеграм-канал.