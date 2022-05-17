Путин снова говорит о мифических биолабораториях в Украине: дайджест абсурдных российских фейков

С начала полномасштабной войны российские захватчики распространяют циничные фейки и местами абсолютную чепуху, чтобы оправдать свое вторжение в Украину. В частности, президент страны-агрессорки Владимир Путин продолжает рассказывать о страшных украинско-американских биолабораториях, существующих в его воображении.

Даже на 82-й день после вторжения российские пропагандисты продолжают пытаться дискредитировать украинских защитников. Они называют их "боевиками" и часто обвиняют в преступлениях, которые совершают сами же рашисты.

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Дайджест российских фейков за 16 мая

Специалисты Центра противодействия дезинформации собрали ряд фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые захватчики тиражировали в течение 16 мая. В частности, пропагандистские СМИ продолжают дискредитировать украинских военных.

Согласно их сообщению, "в Донецкой области украинские спецслужбы взорвали фугас, усиленный 1 тонной аммиачной селитры, в результате чего образовалось ядовитое облако высотой около 1 километра",

– рассказали в ЦПДИ.

Однако таким новостям категорически нельзя верить, потому что они являются очередным фейком российской пропаганды. В то же время Путин также распространяет выдумки о так называемых "американских биолабораториях на постсоветском пространстве". Они собирают биологический материал и изучают специфику распространения опасных заболеваний. По словам президента страны-террористки, "биолаборатории в Украине, по сути, разрабатывали биологическое оружие". В ЦПИИ подчеркнули, что это – манипуляция.

Также фейки распространяет минобороны России. Там заявили, что в Святогорске Донецкой области якобы на территории детской школы-интерната так называемые "боевики нацбата" оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. Кроме того, они якобы силой удерживают преподавателей и воспитанников интерната в подвалах. Как и все предыдущие заявления минобороны страны-агрессорки, это также выдумано, поэтому такой информации доверять не следует.

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Другие фейки российских оккупантов: коротко

В разбитом Мариуполе захватчики готовят самый большой подлог "свидетельств свидетелей". Мол, город уничтожили не российские оккупанты, а украинские военные.

Кроме того, враги распространили фейк, что защитники начали выходить с завода "Азовсталь" с белыми флагами. Однако советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал это очередным информационным вбросом, не соответствующим действительности.

В то же время российские пропагандисты сами же подтверждают то, что все ужасы, которые испытал Мариуполь, совершали именно оккупанты.

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