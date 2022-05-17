Навіть на 82 день після вторгнення російські пропагандисти продовжують намагатися дискредитувати українських захисників. Вони називають їх "бойовиками" та часто звинувачують у злочинах, які вчиняють самі ж рашисти.

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Дайджест російських фейків за 16 травня

Фахівці Центру протидії дезінформації зібрали низку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, які загарбники тиражували протягом 16 травня. Зокрема, пропагандистські ЗМІ продовжують дискредитувати українських військових.

Згідно з їхніми повідомленням, "у Донецькій області українські спецслужби підірвали фугас, посилений 1 тонною аміачної селітри, внаслідок чого утворилася отруйна хмара заввишки близько 1 кілометра",

– розповіли у ЦПДІ.

Однак таким новинам категорично не можна вірити, адже вони є черговим фейком російської пропаганди. Водночас Путін також поширює вигадки про так звані "американські біолабораторії на пострадянському просторі". Вони буцімто збирають біологічний матеріал та вивчають специфіку поширення небезпечних захворювань. За словами президента країни-терористки "біолабораторії в Україні, по суті, розробляли біологічну зброю". У ЦПДІ наголосили, що це – маніпуляція.

Також фейки поширює міноборони Росії. Там заявили, що у Святогірську Донецької області нібито на території дитячої школи-інтернату так звані "бойовики нацбату" обладнали командний пункт та розмістили важку військову техніку, артилерію та РСЗВ. Окрім цього, вони буцімто силою утримують викладачів та вихованців інтернату в підвалах. Як і всі попередні заяви міноборони країни-агресорки, ця є також вигаданою, тож такій інформації довіряти не слід.

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Інші фейки російських окупантів: коротко

У розтрощеному Маріуполі загарбники готують найбільшу підробку "свідчень свідків". Мовляв, місто знищили не російські окупанти, а українські військові.

Окрім цього, вороги поширили фейк, що буцімто захисники почали виходити із заводу "Азовсталь" з білими прапорами. Проте радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав це черговим інформаційним вкидом, який не відповідає дійсності.

Водночас російські пропагандисти самі ж підтверджують те, що усі жахи, які зазнав Маріуполь, коїли саме окупанти.

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