Путин – хамелеон, – политтехнолог назвал 2 причины переговорной риторики диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова заговорил о желании вести так называемые "переговоры" с Украиной. Прежде всего потому, что этого хотят россияне. Так называемый глава Кремля делает все, чтобы народ дальше его поддерживал.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин заинтересован в завершении войны в Украине, однако исключительно на его условиях.

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"Путина часто ведут"

Аббас Галлямов отметил, что разговорам о так называемых "переговорах" способствуют настроения в российском обществе. Поэтому Путин будто пытается убедить народ, что якобы "хочет мира" и "сделает все для его достижения".

Если он не будет этого делать, если люди почувствуют, что хотят мира, а Путин – не хочет, то им с ним – не по пути. А если так, то зачем искать альтернативу Путину? Он и сам якобы хочет переговоров, ежедневно об этом говорит. Путин – хамелеон. Ошибка думать, что он ведет. Часто его ведут,

– предположил он.

Кроме того, Кремлю нужно приостановление войны, потому что Россия теряет огромные ресурсы. Однако Путин не готов делать для этого все, не хочет выводить войска с территории Украины. Он стремится, чтобы мир был исключительно на его условиях.

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