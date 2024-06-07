Путин – хамелеон, – политтехнолог назвал 2 причины переговорной риторики диктатора
Кремлевский диктатор Владимир Путин снова заговорил о желании вести так называемые "переговоры" с Украиной. Прежде всего потому, что этого хотят россияне. Так называемый глава Кремля делает все, чтобы народ дальше его поддерживал.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин заинтересован в завершении войны в Украине, однако исключительно на его условиях.
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"Путина часто ведут"
Аббас Галлямов отметил, что разговорам о так называемых "переговорах" способствуют настроения в российском обществе. Поэтому Путин будто пытается убедить народ, что якобы "хочет мира" и "сделает все для его достижения".
Если он не будет этого делать, если люди почувствуют, что хотят мира, а Путин – не хочет, то им с ним – не по пути. А если так, то зачем искать альтернативу Путину? Он и сам якобы хочет переговоров, ежедневно об этом говорит. Путин – хамелеон. Ошибка думать, что он ведет. Часто его ведут,
– предположил он.
Кроме того, Кремлю нужно приостановление войны, потому что Россия теряет огромные ресурсы. Однако Путин не готов делать для этого все, не хочет выводить войска с территории Украины. Он стремится, чтобы мир был исключительно на его условиях.
Владимир Путин: последние новости
- В Институте изучения войны считают, что во время пресс-конференции на полях Петербургского международного экономического форума 5 июня Владимир Путин нечаянно проговорился, что российские силы ежемесячно могут нести в Украине потери в 20 тысяч. Именно примерно такое количество, по словам украинской стороны, Россия каждый месяц мобилизует на войну.
- Диктатор бессознательно предположил, что примерно 5 тысяч российских военнослужащих погибает в боях в Украине ежемесячно, соответственно 15 тысяч – получают ранения.
- Кремлевский диктатор недавно заявил, что россияне якобы "защищают сами себя в Украине" и предложил представить, что "США захватили части территорий Мексики", а потом заставили ее бороться за возвращение собственных территорий. Путин считает, что якобы "то же самое делает Запад по российско-украинскому кризису".
- Звучали сообщения, что диктатор Владимир Путин постоянно ходит на публичных мероприятиях в бронежилете. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что диктатор боится заговора внутренних элит и заговора между генералами. Именно поэтому там на протяжении нескольких месяцев продолжаются различные чистки и кадровые изменения.