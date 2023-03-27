"Достаточно": Путин сам указывает подчиненным, как близко к нему садиться на встречах, – видео

Российский диктатор Владимир Путин снова доказал свои имперско-царские наклонности и асоциальность: во время встречи с подчиненным он указывал, насколько близко к нему могут сесть.

Несмотря на то, что еще недавно пропагандисты демонстрировали, как "свободно" глава Кремля катается за рулем автомобиля в оккупированном Мариуполе и якобы встречается с местными жителями. Тем не менее, мания близости с людьми у диктатора есть. Или у двойников Путина разные фетиши.

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Собеседники спрашивают у Путина, как близко они могут сесть.

На видео из последних встреч Путина с подчиненными видно, как один из них взял у стола стул и тянет ближе к своему собеседнику – диктатору, в то же время поглядывая на него, мол, достаточно ли расстояние или можно подойти поближе.

Собственно, Путин таки сказал "Довольно", когда расстояние стало допустимым. Итак, об асоциальности Путина его подчиненные явно ознакомлены и действуют так, чтобы не разозлить своего царя.

Путин сам определяет, как близко садиться собеседнику: видео

А как же смелость, как во время визита в Мариуполь

Интересно, что в сети обратили внимание на то, что такое поведение Путина, по меньшей мере, странно после того, как тот приехал в оккупированный Мариуполь.

Путин, только недавно бодро рассекавший Мариуполем и пожимавший руку местным жителям, теперь почему-то снова приказывает дежурному подчиненному сидеть за огромным столом на расстоянии нескольких метров,

– прокомментировал видео украинский журналист, блогер Денис Казанский.

К слову, длинные столы Путин любит уже давно. Он также проводил переговоры и с мировыми лидерами по-подобному, в том числе с президентом Франции Макроном, чем спровоцировал волну шуток и мемов. Но если тогда такое поведение Путина можно было хотя бы оправдать коронавирусными ограничениями, то что с Путным сейчас неизвестно.