Путин снова заставит Лукашенко вступить в войну, – военный эксперт

Уже вскоре Владимир Путин в очередной раз планирует встретиться с Александром Лукашенко. Вероятно, что глава Кремля постарается снова втянуть Беларусь в войну.

Поэтому с Севера по-прежнему остается угроза для нашего государства. Такое мнение 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Путин хочет заполнить оперативную паузу

"Со дня на день должна состояться встреча с Лукашенко. Путин снова будет заставлять его вступить в войну, чтобы заполнить оперативную паузу со стороны России", – подчеркнул Жданов.

По его словам, в Кремле снова ошибаются в оценке Украины как противника. Там не могут оценить, способна ли белорусская армия выполнить боевое задание.

Ведь это армия, у которой нет боевого опыта. Даже ее отдельные военнослужащие никогда не участвовали в реальных боевых действиях,

– объяснил эксперт.

Он отметил, что в первый период войны, когда ожидали вторжения белорусской армии, преобладали настроения "не воевать". Сегодня Беларусь укрепилась в таких настроениях, их процент вырос – и в обществе, и в армии.

Почему Лукашенко маневрирует

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что должна состояться новая встреча Путина и Лукашенко, однако о конкретной дате пока неизвестно.

Самопровозглашенный белорусский президент очень тщательно отслеживает социологию. Ведь снова пойти вопреки обществу – угроза его власти. Этого он допустить не может, поэтому маневрирует.

Лукашенко создает иллюзию подготовки (к боевым действиям – 24 канал). Он выполняет свои слова, которые сказал Путину на крайней встрече на космодроме – что белорусская армия будет защищать спину российской. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов считает, что даже если Лукашенко даст Украине какие-то гарантии невмешательства, то все равно ему нельзя верить. "Мы будем вынуждены держать свои войска (возле границ с Беларусью – 24 канал), чтобы быть готовыми дать отпор в любой момент", – отметил военный эксперт.

Жданов рассказал о планах Путина и Лукашенко: смотрите видео

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