Путин собрал совбез, чтобы говорить о "гражданской обороне": впервые вживую, а не онлайн
Российский диктатор Путин 18 ноября впервые за время войны провел заседание Совбеза очно, а не онлайн. Похоже, решил сменить обстановку своего бункера.
На заседании Путин начал обсуждать вопрос "усовершенствования гражданской обороны". Это транслировали российские СМИ, передает 24 канал.
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Все идет "по плану"
Диктатор уверял, что рассмотрение вопроса было запланировано. На заседании докладывал глава МЧС Александр Куренков.
Предыдущее очное заседание Совбеза с участием Путина проходило 21 февраля. Тогда обсуждали признание "независимости" самопровозглашенных квазиреспублик на Донбассе, а уже через несколько дней Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.
Это подтверждает и информация на сайте Кремля. С конца февраля все заседания Совбеза Путин проводил по видеосвязи. Причина такого внезапного появления – неизвестна. Вероятно, бункер диктатору уже надоел.
Путина транслируют в записи
Недавно Путин снова на неделю исчез из публики. Диктатора последний раз видели, когда Шойгу заявил о выводе российских войск из Херсона.
15 ноября на одном из российских каналов показали выступление главы Кремля. Однако политтехнолог Михаил Шейтельман убежден, что российские пропагандисты, пытаясь создать иллюзию присутствия Путина в информационном пространстве, транслируют по телевидению странные записи. Говорит, что видео снимали еще в мае.