Путин собрался сам управлять Черноморским флотом?

Если кто захочет редуцировать, что "Путин хочет сам управлять Черноморским флотом", то, возможно, не сильно ошибется. Сейчас идет определенная "централизация" управления Военно-морским флотом России.

Централизация российских флотов

Если до этого момента все флоты (т.е. Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский, ну и Каспийская флотилия) подчинялись руководству своих военных округов, а Северный флот – вообще составлял отдельный ВО, то теперь все российские флоты будут подчиняться напрямую главкому ВМФ. Процесс должен завершиться до Нового года.

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"Бонусом" у российских военных флотов забирают их береговые войска, которые теперь становятся полноценными сухопутными войсками. В случае с Черноморским флотом – еще в августе этого года появились сообщения о переформировании 22-го армейского корпуса береговых войск в 18-ю общевойсковую армию, развернутую на временно оккупированной территории Юга Украины.

Поскольку этот процесс происходит через приказ Путина как верховного главнокомандующего вооруженными силами России, то редуцировать оценку этого всего можно как угодно, и все оно будет правильно.

Кстати, планов переводить морскую пехоту в сухопутные войска не было. Хотя сейчас морпехи у россиян и так используются только как сухопутный инструмент, и на всех участках фронта боев против ВСУ.

Теряет смысл вопрос о том, что же случилось с командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым после удара 22 сентября 2023 года по Севастополю. На фоне описанных выше структурных изменений он все равно теряет автономность как чиновник, буквально – хоть чучелом, хоть тушкой.

Возможно, этот фактор с централизацией управления на самом деле объясняет, почему россияне отвели в Новороссийск на постоянное размещение только новые корабли:

2 фрегата проекта 11356,

3 корвета проекта 21631 "Буян-М",

один 22800 "Каракурт",

до 4 субмарин проекта 636.6 (все – носители "Калибров"),

минимум 2 патрульных корабля проекта 22160 "Василий Быков" и наиболее боеспособные десантные корабли.

Все фрегаты и сторожевые корабли советской сборки, ракетные корабли и катера, субмарина "Алроса" и некоторые вспомогательные суда до сих пор размещаются именно во временно оккупированном Севастополе. В таком распределении 50/50, с сохранением присутствия в Севастополе, может усматриваться больше политическая составляющая для россиян. Они после начала октября 2023 года, не решились использовать свои надводные корабли с баз в Крыму для препятствования судоходству в наши порты, катера-камикадзе все же свое дело сделали.

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Правда, есть что-то в этой формуле – "советские корабли в Севастополе". Но не меньшую роль играет и военно-техническая составляющая – размещение именно в Крыму сети судоремонтных заводов, которые оккупанты могут использовать для обслуживания кораблей Черноморского флота.

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Кстати, о "Заливе" и ударе по нему 4 ноября. СМИ вполне справедливо упоминали, что на этом заводе россияне ведут строительство универсальных десантных кораблей проекта 23900, которые в теории должны стать российскими заменителями кораблей "Мистраль". Но, скрежеща зубами, российский Центр анализа стратегий и технологий был вынужден признать, что фактическое построение этих УДК находится еще на зачаточной стадии, хотя по графику их должны сдать до 2027 года.

Морская авиация Черноморского флота "тактическое отступление" с аэродромов во временно оккупированном Крыму не провела. А там же не только древние 50-летние "Бе-12", но и "Су-27" и более новые "Су-30" тоже. Это оккупантам дает возможность проводить провокации или со сбросом неизвестных взрывных устройств на маршруты гражданского судоходства, или же вообще с отстрелом противокорабельных или противорадиолокационных ракет.

Однако "тактическое отступление" сделали регулярные тренировки палубной авиации на комплексе "НИТКА" возле Сак. Так, пока "Адмирал Кузнецов" на постоянном ремонте, самолеты "Су-33" и "МиГ-29К" из состава авиагруппы авианосца с определенной регулярностью тренировались на "НИТКА". "Хлопковый сезон" летом 2022 года эту практику прекратил.

Слова спикера Воздушных сил о том, что в Крыму нет "МиГ-31К" под "Кинжалы", означают, что в Бельбеке стоят таки перехватчики "МиГ-31БМ", технические возможности которых позволяют по меньшей мере усложнять наши ракетные атаки по военным объектам оккупантов. Но, как видим, 4 ноября у россиян в очередной раз "что-то пошло не так".

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ВМСУ в своих ежедневных сводках пишут о российских кораблях и "Калибрах" в Средиземном море не просто так, а потому, что группировка флота России возле Сирии состоит именно из "вымпелов" Черноморского флота.

Сейчас эта группировка состоит из 1 фрегата проекта 11356 "Адмирал Григорович", 1 корвета "Орехово-Зуево" проекта 21631 "Буян-М" (оба являются носителями "Калибров", суммарный залп – до 18 ракет), корвет "Меркурий" и несколько вспомогательных судов.

Ну и о самом чувствительном вопросе – россияне накопили 165 ракет 3М-14 "Калибр" и только под 160 крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101/Х-555. Это дает основания ожидать, что оккупанты могут задействовать Черноморский флот для новых ударов по энергоинфраструктуре. С технической точки зрения, им ничто не мешает отстреливать "Калибры" хоть из акватории Новороссийска, что они, кстати, уже делали как минимум один раз.