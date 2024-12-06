Путин согласился дать Лукашенко своего "Орешника": что задумал российский диктатор

Кремлевский диктатор Владимир Путин согласился разместить в Беларуси ракету "Орешник", о чем его просил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Однако это больше похоже на элемент российской пропаганды.

Информация об "Орешнике" на территории Беларуси направлена против западных стран. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Путин угрожает Западу

Игорь Рейтерович отметил, что когда россияне атаковали "Орешником" Днепр 21 ноября, то Путин ждал на определенную реакцию Запада. Не получив ее, россияне начали рассказывать, что эта ракета может прилететь по европейским странам. Кремлевский диктатор в своем обращении заявлял, что якобы у Европы нет систем, которые смогут сбить такую ракету. На самом деле это не так, европейцы имеют соответствующие средства.

По логике Путина, поскольку Беларусь ближе к Европейскому Союзу, то выше потенциальная угроза. Таким образом он пытается, видимо, получить какую-то реакцию. Возможно, какие-то опасения или телефонные звонки со стороны представителей европейских стран, которые будут просить его не начинать эскалацию, остановиться и как-то по-другому решить этот вопрос,

– предположил он.

Однако Путин постоянно угрожает Западу, поэтому сейчас на это уже мало реагируют. Однако военные НАТО должны будут следить за ситуацией, ведь россияне могут более активно использовать Беларусь с точки зрения создания плацдарма для гипотетического нападения. Эти риски нужно учитывать.

"Белорусам вообще окей, что на их территории собираются что-то размещать? Это автоматически превращает их страну в объект для гипотетического ответного удара или превентивного удара на случай, например, начала какой-то большой войны. Это же аксиома, что если вы куда-то привозите какое-то оружие, то эта территория сразу попадает в список целей вашего гипотетического врага, который теперь должен учитывать эту угрозу и соответствующим образом на нее реагировать", – добавил политолог.

Напомним, ранее Александр Лукашенко восхищался ударом ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября. Он заявил, что хотел бы видеть это оружие на территории Беларуси. В пятницу, 6 декабря, российские СМИ сообщили, что Путин согласился разместить ракету "Орешник" в Беларуси во второй половине 2025 года. В Кремле отметили, что объекты поражения потенциального противника будут определять власти Беларуси.