Путин согласился с тезисом Трампа об "украденных" прошлых выборах и его возможности предотвратить войну

Путин подтвердил заявления Трампа, мол, при условии его президентства с 2020 года вторжение в Украину не произошло бы. Конкретных причин такой точки зрения российский диктатор не привел.

Он также согласился с тезисом Трампа, что предыдущая "победа" у него была "украдена". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что думает Путин о заявлениях Трампа

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с администрацией в Вашингтоне, а это якобы там России отказывали.

По словам Путина, с Трампом он имеет "деловые и прагматичные отношения". Путин соглашается с тезисом Трампа, который тот любит повторять, о том, что если бы он был президентом, то война бы не началась. Путин, впрочем, не объяснил, какое именно влияние мог бы иметь Трамп, чтобы предотвратить вторжение.

Он также присоединился к точке зрения Трампа о том, что в 2020 году его победу "украли".

Хотя российский лидер также вспомнил, что именно при администрации Трампа США существенно усилили санкционное давление на Россию.

Не думаю, что это было решением, которое отвечало интересам России и США. Байден подловил эту эстафетную палочку и ввел еще больше ограничений, а результат известен. Было много решений вредных для экономики США,

– заявил Путин.

Добавим, что Путин не объяснил, какое именно влияние мог бы иметь Трамп, чтобы предотвратить вторжение, вероятно надеясь, что тот бросил бы Украину на произвол судьбы.