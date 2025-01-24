Він також погодився з тезою Трампа, що попередню "перемогу" у нього було "вкрадено". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що думає Путін про заяви Трампа

Путін заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від перемовин з адміністрацією у Вашингтоні, а це нібито там Росії відмовляли.

За словами Путіна, з Трампом він має "ділові і прагматичні відносини". Путін погоджується з тезою Трампа, яку той любить повторяти, про те, що якби він був президентом, то війна б не розпочалася. Путін, втім, не пояснив, який саме вплив міг би мати Трамп, аби запобігти вторгненню.

Він також доєднався до точки зору Трампа про те, що у 2020 році його перемогу "вкрали".

Хоча російський лідер також пригадав, що саме за адміністрації Трампа США суттєво посилили санкційний тиск на Росію.

Не думаю, що це було рішенням, яке відповідало інтересам Росії та США. Байден підловив цю естафетну палочку і навводив ще більше обмежень, а результат відомий. Було багато рішень шкідливих для економіки США,

– заявив Путін.

Додамо, що Путін не пояснив, який саме вплив міг би мати Трамп, аби запобігти вторгненню, ймовірно маючи надію, що той кинув би Україну напризволяще.