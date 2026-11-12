После встречи с Виткоффом и Кушнером: Путин оперативно созвал Совбез
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России по поводу переговоров с украинской делегацией в ОАЭ. Первым об итогах поездки в Абу-Даби отчета представил глава делегации Владимир Мединский.
Об этом сообщили в Кремле.
Что обсудили представители страны-террористки
Ключевой темой оперативного совещания стали результаты трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах по поводу войны против Украины.
С первым докладом перед участниками заседания выступил глава российской делегации Владимир Мединский.
В список экспертов Совета безопасности по переговорному процессу в Абу-Даби также включили министра энергетики Цивилева.
Я попросил подойти коллег, которые ездили в ОАЭ и вели переговоры с украинской делегацией. Я попросил их подойти, поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами, как они видят ту работу, которую провели в Абу-Даби,
– заявил Владимир Путин в ходе заседания.
Напомним, что 12 ноября Владимир Путин провел встречу с американскими посланниками в Кремле. По ее итогам Джаред Кушнер объявил о новых переговорах между Украиной, Россией и США уже на следующей неделе с участием европейских представителей.
Между тем в Дублине началась встреча американцев с украинским президентом.