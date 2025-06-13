Путин созывает большое заседание Совбеза: какие вопросы могут обсуждать
- Путин планирует большое заседание Совбеза, где могут обсуждать проблемы Кремля в Украине.
- Михаил Шейтельман отметил, что российская армия стремится захватить 30 тысяч квадратных километров территории Украины, но пока удалось только тысячу.
- Украина контролирует часть российских территорий в Белгородской и Курской областях, что также может быть темой заседания.
Владимир Путин планирует в ближайшее время организовать большое заседание Совбеза. Пока неизвестно, что там будут обсуждать, но это может касаться проблем Кремля в Украине.
Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, в российской политике не произошло никаких изменений относительно позиции к Украине. Кроме того, Кремль не скрывает, что до конца 2025 года стремится захватить 4 украинские области.
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Заседание Совбеза в России
Михаил Шейтельман отметил, что министр обороны России пообещал кремлевскому диктатору захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, но оккупанты очень далеки от реализации этой цели.
Чтобы выполнить этот план, российская армия должна захватить 30 тысяч квадратных километров. С начала 2025 года им удалось захватить примерно тысячу квадратных километров,
– подчеркнул он.
Враг также имеет целью создать так называемую зону безопасности вдоль границы между Россией и Украиной в Харьковской и Сумской областях. Политтехнолог подчеркнул, что россияне далеки от этого.
Интересно. Политолог Тарас Загородний отметил, что Кремль может использовать заседание Совбеза для того, чтобы продемонстрировать активность и "ответ" на украинскую операцию "Паутина". Среди возможных тем – реакция на потерю стратегических бомбардировщиков, новые угрозы Украине, сотрудничество с КНДР и даже возможное присоединение новых территорий.
Важным также является тот факт, что Украина контролирует часть российских территорий в Белгородской и Курской областях.
По мнению Шейтельмана, Путин созывает большое заседание Совбеза, чтобы поговорить о ходе военной кампании, ведь россияне не каждый день имеют успехи на фронте, как бы того хотелось кремлевскому диктатору.