Не тот, которого мы знаем, – экс-агент КГБ заметил странные изменения в действиях Путина

Последние события в мире, в частности похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, могли испугать Владимира Путина. Теперь он реже появляется на публику и выглядит несколько странно.

Кремлевский диктатор, вероятно, пытается создать видимость собственного присутствия на событиях в России различной величины, однако есть нюанс. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что он сейчас старается меньше говорить о войне.

"Проблема не в том, что мы видим Путина реже (на публичных выступлениях – 24 Канал), а в том, что это не тот Путин, которого мы знаем", – сказал экс-агент КГБ.

Что изменилось в действиях Путина?

Сергей Жирнов заметил, что российский диктатор сейчас старается меньше говорить о войне. Вместо этого он больше сосредоточился на ухудшении ситуации внутри России.

Путин и дальше акцентирует на том, что стремится отключить Telegram. Мол, это вражеский ресурс.

Ему пытаются объяснить, если он это сделает, то ситуация на фронте у россиян ухудшится, ведь россияне не имеют собственной связи там,

– подчеркнул Жирнов.

Однако это, вероятно, не беспокоит кремлевского диктатора, ведь он сосредоточен на собственной безопасности. Все потому, что Telegram может стать площадкой, где легко организовывать бунты против российской власти.

Обратите внимание! В России протесты из-за попыток властей отключить интернет. Таким образом Кремль стремится гарантировать себе безопасность, если недовольство общества из-за войны будет усиливаться. Однако политтехнолог Тарас Загородний считает, что бунты не станут угрозой для Путина, пока в России не появится народный лидер.

Кроме того, на российского диктатора произвело впечатление похищение Дональдом Трампом Николаса Мадуро и убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Это могло стать сигналом для Кремля.

"Когда у Трампа спрашивали, планируют ли США следующим похищение Путина, то он сказал, что пока в этом нет смысла. Это, наверное, испугало Путина, ведь он (американский президент – 24 Канал) не заверил, что этого точно не произойдет", – добавил экс-агент КГБ.

Какие у Путина возникли внутренние проблемы?