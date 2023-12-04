Путин может стать "Человеком года" TIME: за что журнал вывел его в финал

Издание TIME продолжает поражать. В настоящее время в редакции выбирают, кто же станет "Человеком года" по версии этого СМИ. И, как выяснилось, в финал попал российский президент Владимир Путин.

В издании гордятся, что вручают эту награду с 1927 года. И что почти за 100 лет это звание было у президента США Джо Байдена, у вице-президента Камалы Харрис, Мартина Лютера Кинга-младшего, канцлера Германии Ангелы Меркель, Папы Римского Франциска и эко-активистки Греты Тунберг. А в 2023 году шансы стать "Человеком года" имеет Владимир Путин.

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Как TIME оправдывает свое решение

В издании начали с того, что Владимир Путин держит в своих руках власть с 1999 года. Он то был президентом, то премьером. И в 2024 году, заметим, он готовится к избранию на следующий срок президентства. Обратили внимание, что он уже второй год ведет полномасштабное вторжение против Украины.

А теперь о якобы причине его попадания в рейтинг. Мол, в 2023 году он "столкнулся с короткой угрозой своей власти". Произошло это после так называемого восстания ЧВК "Вагнера". В то же время в издании написали, что влияние президента России только усилилось после этого. Ведь группа наемников отступила якобы после соглашения, которое Евгений Пригожин заключил с Александром Лукашенко.

В Time продолжили восхвалять Путина. Мол, его признавали "Человеком года" в 2007 году, а также он неоднократно попадал в список TIME100, в частности в 2022 году, когда Россия напала на Украину.

А вот и остальные финалисты рейтинга:

Король Великобритании Чарльз ІІІ;

Глава Китая Си Цзиньпин;

Певица Тейлор Свифт;

Героиня фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг;

Участники забастовки в Голливуде;

Гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман;

Прокуроры экс-президента США Дональда Трампа;

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Заметим, что накануне издание Politico составило свой рейтинг 28 самых влиятельных людей. В нем пальму первенства завоевал Дональд Туск.

Зеленский стал "Мечтателем" года

Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинг-младший, Нельсон Мандела. Время от времени появляется лидер, единолично изменяющий ход истории, не через мощь своей армии или силу своей экономики, а через силу своего слова. Президент Украины Владимир Зеленский является таким лидером,

– пишут в издании.

Кроме номинации "Мечтатели", в которой лидерство получил Владимир Зеленский, были также "Деятели" и "Разрушители". В первом победила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, а во втором – российская технократка Эльвира Набиуллина.