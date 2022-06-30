Хакеры взломали сайт Белгородской клиники лечения алкоголизма и разместили там Путина

Свою борьбу на интернет-фронте продолжают вести хакеры. Они решили поработать над клиникой лечения алкоголизма в России, разместив там президента Владимира Путина.

Отметим, что компания у него соответствующая. Вместе с ним в список пациентов внесли еще нескольких одиозных россиян, чьи заявления возмущают не только украинцев, но и весь цивилизованный мир, передает 24 канал.

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Путин и КО стали пациентами клиники

Вместе с Владимиром Путиным, по мнению хакеров, в клинике лечения алкоголизма должны находиться Дмитрий Медведев и Сергей Лавров. Но это только цветочки. Диагнозы им тоже выписали приличные.

Вот, например, президент России Владимир Путин страдает манией величия. И что-то в этом есть, ведь он уже неоднократно сравнивает себя с Петром И. Более того, он назвал основную свою задачу. И говорится не об экономическом росте и процветании России. Он стремится вернуть все территории, когда-то принадлежавшие Российской империи.

У заместителя главы СНБО Дмитрия Медведева диагноз несколько скромнее. Ему приписывают парафренический синдром. Ему характерна смесь фантастических безумных идей, приправленных галлюцинациями.

А вот у министра иностранных дел Сергея Лаврова все слишком просто. Он, по мнению хакеров, однозначно должен бороться с шизофренией. Но действительно, у него наблюдается как ухудшение восприятия действительности, так и социальная дисфункция.



Путин, Медведев и Лавров стали пациентами клиники лечения от алкоголизма / Скриншот

Заметим, что к моменту написания этой новости "пациенты" клиники исчезли с сайта. Заметим, что если бы их действительно отправили на лечение, это можно было бы сравнить с практически идеальными условиями. Украинцы же желают справедливости и суда над каждым из них. Ведь именно благодаря этим персонам ежедневно гибнут наши земляки, а также разрушения испытывают города и села.

К слову, свое состояние Владимир Путин собственноручно доказал еще раз. Накануне он посетил столицу Туркменистана Ашхабад. Во время своей пресс-конференции президент России продолжил нести чепуху о "героизме" своих бойцов, а также политической ситуации во всем мире.

Диктатор зачем-то решил процитировать Александра Пушкина. Кроме того, рассказывал о вреде алкоголя и восхвалял спорт. Не обошлось, конечно, без упоминания плохого Запада, решившего объединиться против несчастной России. Вот вам действительно подтверждение возможного диагноза Владимира Путина.

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