Зауважимо, що компанія у нього відповідна. Разом із ним до списку пацієнтів внесли ще кількох одіозних росіян, чиї заяви обурюють не лише українців, а й увесь цивілізований світ, передає 24 канал.

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Путін і КО стали пацієнтами клініки

Разом із Володимиром Путіним, на думку хакерів, у клініці лікування алкоголізму мають перебувати Дмитро Медведєв і Сергій Лавров. Але це лише квіточки. Діагнози їм теж виписали солідні.

От, наприклад, президент Росії Володимир Путін страждає манією величі. І щось у цьому є, адже він уже неоднократно порівнює себе з Петром І. Ба більше, він назвав основну свою задачу. І мовиться не про економічний ріст і процвітання Росії. Він прагне повернути всі території, які колись належали Російській імперії.

У заступника глави РНБО Дмитра Медведєва діагноз дещо скромніший. Йому приписують парафренічний синдром. Йому характерна суміш фантастичних божевільних ідей, приправлених галюцинаціями.

А от у міністра закордонних справ Сергія Лаврова все аж занадто просто. Він, на думку хакерів, однозначно мав би боротись з шизофренією. А й справді, у нього спостерігається як погіршення сприйняття дійсності, так і соціальна дисфункція.



Путін, Медведєв і Лавров стали пацієнтами клініки лікування від алкоголізму / Скриншот

Зауважимо, що на момент написання цієї новини "пацієнти" клініки зникли з сайту. Зауважимо, що якби їх дійсно відправили на лікування, то це можна було б порівняти з практично ідеальними умовами. Українці ж бажають справедливості та суду над кожним із них. Адже саме завдяки цим персонам щодня гинуть наші земляки, а також руйнувань зазнають міста та села.

До слова, свій стан Володимир Путін власноруч довів вкотре. Напередодні він навідався до столиці Туркменістану Ашгабату. Під час своєї пресконференції президент Росії продовжив нести нісенітниці про "героїзм" своїх бійців, а також політичну ситуацію у всьому світі.

Диктатор для чогось вирішив процитувати Олександра Пушкіна. Крім того, розповідав про шкоду алкоголю та вихваляв спорт. Не минулось, ясна річ, без згадування поганого Заходу, який вирішив об'єднатись проти нещасної Росії. От вам дійсно підтвердження можливого діагнозу Володимира Путіна.

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