Он очень трясется за свою шкуру, – Гудков о ПВО у секретной резиденции Путина
В Сочи возле резиденции российского диктатора установили ЗРК "Панцирь-С1". Вероятно, Путин уже начал разочаровываться в своей всесильности и неприкосновенности.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, глава России очень боится умереть.
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Путин боится смерти
Геннадий Гудков сообщил, Путин стал слишком опасным для мира, поэтому желающих его убить достаточно. Поэтому поводы для волнения у диктатора точно есть.
На самом деле он трясется за свою шкуру. Путин – такой человек, который готов пожертвовать неограниченным количеством людей ради спасения своей шкуры,
– объяснил оппозиционер.
По его мнению, у Путина сейчас нет ничего: ни принципов, ни нравственности, ни эмпатии, ни сострадания.
"У него сейчас есть только одно желание – выжить любой ценой", – сосредоточил внимание Гудков.
По его словам, впрочем, не все так просто.
Геннадий Гудков рассказал, зачем Путин устанавливает системы ПВО вокруг резиденции: смотрите видео
Украине нужно поднажать
Оппозиционный политик рассказал, что все, что сдерживает Путина от использования от ядерного оружия – это, конечно, угроза его личного уничтожения, ответного превентивного удара или ответного удара, полный разгром российской армии, бунт и переворот в Кремле. Это все его пугает.
Я думаю, что он в этой войне не решится применить ядерное оружие, потому что он психологически к этому не готов,
– подчеркнул Гудков.
К тому же Путин готов воевать ценой сотни тысяч чужих жизней, потому что сам умирать за свои идеи не решится.
"Если он не готов умирать, то у нас есть хорошая новость – нужно его дожимать военным путем на территории Украины, громить, побеждать", – подчеркнул он.
По его словам, такие же действия и станут началом конца Путина.
Путину осталось недолго
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.
- Россияне в истерике из-за решения Гааги. Они понимают, что кольцо сужается. Игнорировать Римский устав не могут даже те страны, которые бункерный дед считал своими союзницами.
- Венгрия заявила, что не арестует Путина, если он приедет в страну Впрочем, страна подписала и ратифицировала Римский устав, созданный Международным уголовным судом, поэтому обязана задержать преступника.