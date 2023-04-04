Он очень трясется за свою шкуру, – Гудков о ПВО у секретной резиденции Путина

В Сочи возле резиденции российского диктатора установили ЗРК "Панцирь-С1". Вероятно, Путин уже начал разочаровываться в своей всесильности и неприкосновенности.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, глава России очень боится умереть.

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Путин боится смерти

Геннадий Гудков сообщил, Путин стал слишком опасным для мира, поэтому желающих его убить достаточно. Поэтому поводы для волнения у диктатора точно есть.

На самом деле он трясется за свою шкуру. Путин – такой человек, который готов пожертвовать неограниченным количеством людей ради спасения своей шкуры,

– объяснил оппозиционер.

По его мнению, у Путина сейчас нет ничего: ни принципов, ни нравственности, ни эмпатии, ни сострадания.

"У него сейчас есть только одно желание – выжить любой ценой", – сосредоточил внимание Гудков.

По его словам, впрочем, не все так просто.

Геннадий Гудков рассказал, зачем Путин устанавливает системы ПВО вокруг резиденции: смотрите видео

Украине нужно поднажать

Оппозиционный политик рассказал, что все, что сдерживает Путина от использования от ядерного оружия – это, конечно, угроза его личного уничтожения, ответного превентивного удара или ответного удара, полный разгром российской армии, бунт и переворот в Кремле. Это все его пугает.

Я думаю, что он в этой войне не решится применить ядерное оружие, потому что он психологически к этому не готов,

– подчеркнул Гудков.

К тому же Путин готов воевать ценой сотни тысяч чужих жизней, потому что сам умирать за свои идеи не решится.

"Если он не готов умирать, то у нас есть хорошая новость – нужно его дожимать военным путем на территории Украины, громить, побеждать", – подчеркнул он.

По его словам, такие же действия и станут началом конца Путина.

Путину осталось недолго