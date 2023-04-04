Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, очільник Росії дуже боїться померти.
Дивіться також Бути чи здаватися: що передбачає нова концепція зовнішньої політики Росії від Путіна
Путін боїться смерті
Геннадій Гудков повідомив, Путін став занадто небезпечним для світу, тож охочих його вбити є достатньо. Тому приводи для хвилювання у диктатора точно є.
Насправді він трясеться за свою шкуру. Путін – така людина, яка готова пожертвувати необмеженою кількістю людей заради порятунку своєї шкури,
– пояснив опозиціонер.
На його думку, у Путіна зараз немає нічого: ні принципів, ні моральності, ні емпатії, ні співчуття.
"У нього зараз є лише одне бажання – вижити за будь-яку ціну", – зосередив увагу Гудков.
За його словами, втім, не все так просто.
Геннадій Гудков розповів, навіщо Путін встановлює системи ППО навколо резиденції: дивіться відео
Україні треба піднатиснути
Опозиційний політик розказав, що все, що стримує Путіна від використання від ядерної зброї – це, звісно, загроза його особистого знищення, превентивного удару чи удару у відповідь, повний розгром російської армії, бунт та переворот в Кремлі. Це все його лякає.
Я думаю, що він у цій війні не наважиться застосувати ядерну зброю, тому що він психологічно до цього не готовий,
– підкреслив Гудков.
До того ж Путін готовий воювати ціною сотні тисяч чужих життів, бо ж сам помирати за свої ідеї не наважиться.
"Якщо він не готовий помирати, то у нас є хороша новина – треба його дотискати військовим шляхом на території України, громити, перемагати", – наголосив він.
За його словами, самі такі дії й стануть початком кінця Путіна.
Путіну залишилося недовго
- Міжнародний кримінальний суд в Гаазі 17 березня видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.
- Росіяни в істериці через рішення Гааги. Вони розуміють, що кільце звужується. Ігнорувати Римський статут не зможуть навіть ті країни, які бункерний дід вважав своїми союзницями.
- Натомість Угорщина заявила, що не заарештує Путіна, якщо він приїде в країну. Втім, країна підписала та ратифікувала Римський статут, який створив Міжнародний кримінальний суд, тож зобов'язана затримати злочинця.