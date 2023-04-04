Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, очільник Росії дуже боїться померти.

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Путін боїться смерті

Геннадій Гудков повідомив, Путін став занадто небезпечним для світу, тож охочих його вбити є достатньо. Тому приводи для хвилювання у диктатора точно є.

Насправді він трясеться за свою шкуру. Путін – така людина, яка готова пожертвувати необмеженою кількістю людей заради порятунку своєї шкури,

– пояснив опозиціонер.

На його думку, у Путіна зараз немає нічого: ні принципів, ні моральності, ні емпатії, ні співчуття.

"У нього зараз є лише одне бажання – вижити за будь-яку ціну", – зосередив увагу Гудков.

За його словами, втім, не все так просто.

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Україні треба піднатиснути

Опозиційний політик розказав, що все, що стримує Путіна від використання від ядерної зброї – це, звісно, загроза його особистого знищення, превентивного удару чи удару у відповідь, повний розгром російської армії, бунт та переворот в Кремлі. Це все його лякає.

Я думаю, що він у цій війні не наважиться застосувати ядерну зброю, тому що він психологічно до цього не готовий,

– підкреслив Гудков.

До того ж Путін готовий воювати ціною сотні тисяч чужих життів, бо ж сам помирати за свої ідеї не наважиться.

"Якщо він не готовий помирати, то у нас є хороша новина – треба його дотискати військовим шляхом на території України, громити, перемагати", – наголосив він.

За його словами, самі такі дії й стануть початком кінця Путіна.

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