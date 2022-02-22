Путин страшнее Гитлера, у него есть ядерная бомба, – Пионтковский

Деятельность Владимира Путина часто сравнивают с политикой Адольфа Гитлера. Однако глава Кремля может быть гораздо опаснее из-за наличия ядерного вооружения.

Такое мнение российский публицист Андрей Пионтковский озвучил в эфире 24 канала. По его словам, Путин понимает, что уступает НАТО в военно-конвенционном отношении, но у него есть ядерное оружие.

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Он (Путин – 24 канал) страшнее Гитлера, у Гитлера не было ядерной бомбы,

– сказал Пионтковский.

В то же время публицист отмечает, что ядерное оружие России – это не только проблема Украины, но и всего мира.

"Почему Путин себя так нагло ведет? Он уверен, что повышая все время ставки, он окажется на том уровне, где Запад отступит. Путин не любит признавать, что его кто-то превосходит", – добавил он.

Война между Украиной и Россией: последние новости

21 февраля Владимир Путин объявил о признании "независимости" квазиреспублик на временно оккупированной территории Украины. Цивилизованный мир осудил такие действия Москвы, некоторые страны уже начали вводить жесткие санкции.

После "признания" боевиков глава Кремля начал посягать на всю территорию Донецкой и Луганской областей и заговорил о так называемых "конституции" квазиреспублик.

На этом Путин не остановился. Глава Кремля хочет официально "утвердить" ввод войск в псевдореспублики. Соответствующее представление уже одобрил Совет Федерации.

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