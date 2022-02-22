Путин страшнее Гитлера, у него есть ядерная бомба, – Пионтковский

22 февраля 2022 , 20:13
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Деятельность Владимира Путина часто сравнивают с политикой Адольфа Гитлера. Однако глава Кремля может быть гораздо опаснее из-за наличия ядерного вооружения.

Такое мнение российский публицист Андрей Пионтковский озвучил в эфире 24 канала. По его словам, Путин понимает, что уступает НАТО в военно-конвенционном отношении, но у него есть ядерное оружие.

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Он (Путин – 24 канал) страшнее Гитлера, у Гитлера не было ядерной бомбы,
– сказал Пионтковский.

В то же время публицист отмечает, что ядерное оружие России – это не только проблема Украины, но и всего мира.

"Почему Путин себя так нагло ведет? Он уверен, что повышая все время ставки, он окажется на том уровне, где Запад отступит. Путин не любит признавать, что его кто-то превосходит", – добавил он.

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Автор: Юлія Гілей