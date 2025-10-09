Вместе с тем российский диктатор продолжает преувеличивать успехи своей армии на фронте, в частности в вопросе территорий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Каких целей стремится достичь Россия?

На встрече с военно-политическим руководством Владимир Путин заявил, что россияне захватили 4900 квадратных километров территории Украины в 2025 году. Впрочем, аналитики ISW опровергают это, ссылаясь на доказательства.

Согласно их данным, оккупанты оккупировали 3561 квадратный километр в текущем году. Также диктатор заверил, что Россия до сих пор остается преданной своей цели "безоговорочного" достижения всех своих задач в войне.

В то же время начальник российского Генштаба заявил, что россияне продвигаются "практически по всем направлениям" на фронте. Поэтому, по мнению экспертов, все вышеупомянутые заявления соответствуют давней так называемой "теории победы".

Более того, как отмечается, Путин убежден, что российские военные и экономические возможности могут пережить и преодолеть западную поддержку Украины и собственную способность страны продолжать обороняться от агрессии.

Публичные заявления Путина продолжают демонстрировать его нежелание участвовать в добросовестных переговорах, которые бы привели к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины, и его решимость затягивать войну для достижения своих военных целей на поле боя,

– говорится в отчете.

Россия не хочет продолжать переговоры