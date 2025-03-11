Путин не может военным путем захватить Украину: чего же он хочет достичь

Владимир Путин уже более 3 лет полномасштабного вторжения на территорию Украины тратит огромные финансовые и военные ресурсы, чтобы оккупировать наше государство. В этом смысле его успехи минимальны, поэтому Кремль, вероятно, ищет другой вариант, чтобы достичь цели.

Доктор исторических наук и писатель Юрий Фельштинский рассказал 24 Каналу, что российский диктатор не может захватить Украину. Несмотря на все трудности, которые переживают украинцы, военно Путину не удается воплотить свои планы.

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"У него это не удалось в 2014 году, не удалось в 2022 и не удастся в 2025. Путин может захватить Украину только через капитуляцию", – сказал он.

Россия может двинуться на Европу

Юрий Фельштинский предположил, если Украина капитулирует, то Россия захватит ее территории, а затем двинется в Европу.

По сравнению с украинскими, европейские военные силы значительно слабее и не имеют того опыта, который есть у ВСУ. То есть армия Украины в Европе является самой сильной,

– подчеркнул он.

Владимир Путин не сможет двигаться дальше, если Вооруженные Силы Украины будут оставаться такими же сильными.

По мнению доктора исторических наук, приостановление военной помощи от США должно было сыграть в пользу России. Оккупанты рассчитывали, что Европа начнет давить на Украину, чтобы Киев подписал мирное соглашение, тем самым согласился на капитуляцию.

Похоже, что такой план не сработал, в частности как и захват Украины в 2014 и 2022 годах. В ответ на предательскую политику Дональда Трампа, Европа вместо того, чтобы капитулировать наоборот решила, что будет противостоять агрессии,

– отметил Фельштинский.

В результате может произойти создание военно-политического союза Европы, в который будет входить и Украина. Все для того, чтобы совместно противостоять агрессии России, которая, вероятно, имеет военные амбиции по всему региону.

Отметим, Джон Болтон, бывший советник Трампа по нацбезопасности, предостерегает, что план лидера США по завершению войны в Украине может фактически означать капитуляцию перед Россией и даже привести к выходу США из НАТО. Он критикует возможное мирное соглашение между Трампом и Путиным, считая, что оно может разделить Украину. Вместо этого Болтон призывает Европу сосредоточиться на поддержке Украины, усиливая военную помощь.