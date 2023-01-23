Путин теряет контроль и не выполняет свои функции – оппозиционер о конфликте в командовании

Российский диктатор Владимир Путин совершенно оторван от реальности. Похоже, что он теряет контроль над ситуацией в собственной стране.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. По его словам, то, что Путин совершенно оторван от реальности, проявилось еще 24 февраля, когда он затеял полномасштабную войну. Это – совершенно безумный шаг.

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У диктатора не было никаких причин нападать на Украину. Он мог бы спокойно царствовать в тех условиях, которые были до полномасштабной войны.

Хотя Путин попал под частичную изоляцию после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе, но это не была настолько большая для него проблема. Ведь Европа продолжала торговать с Россией, а Кремль и дальше "покупал" некоторых представителей западной элиты.

Путин теряет контроль внутри России

Яковенко напомнил, что Путин преимущественно выполнял роль так называемого "смотрящего" между разными кланами внутри России. Сейчас, кажется, он буквально теряет над всем контроль.

Это, в частности, проявилось и в увольнении бывшего командующего ВДВ Михаила Теплинского, вместо которого назначили Олега Макаревича, и других кадровых перестановках в российской армии.

Вот эти ссоры в российской армии, в частности по поводу увольнения руководителя "ВДВ", и истерика по этому поводу так называемых "легендарных "военкоров"… Это все – не ссора бульдогов под ковром. Они выскочили наружу и кусают друг друга на глазах у изумленной публики. А Путин совсем не собирается никого унять. Видимо, не в состоянии.

– отметил Яковенко.

Параллельно стоит упомянуть владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который раздаривает всем кувалды и усиливает собственное влияние. Все это и другие вещи свидетельствуют, что Путин теряет контроль над происходящим.

Путин теряет контроль и не выполняет свои функции – Яковенко: смотрите видео

По его словам, сейчас в России идет реальная приватизация армии. Единого командования практически нет. Ведь там более 10 различных частных военных компаний, которые не подчиняют главнокомандующему. Все настолько абсурдно, что даже министр обороны Шойгу создает собственную ЧВК на основе армии.

Это вообще как? Министр обороны делает ЧВК на основе армии… Ни один из этих ЧВК не подчиняется главнокомандующему. Тот же самый Кадыров. Его гвардия не подчиняется Путину или Герасимову. Нет никакого единого командования в российской армии. Кроме того, в самой армии патологическая коррупция,

– рассказал Яковенко.

В российской армии снова очередные перестановки