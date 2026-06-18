Британский журналист и публицист Эдвард Лукас пояснил "24 Каналу", что Беларусь в качестве инструмента провокации вряд ли сработает.

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Почему у Путина становится всё меньше путей выхода из войны?

Зеленский написал письмо, адресованное не столько Путину, сколько российскому народу, в котором подчеркивается, что война стала катастрофической для Путина в экономическом, политическом, дипломатическом и других аспектах.

Я не думаю, что президент Зеленский упоминал об этом, но это также сделало Путина младшим партнером Китая, что не нравится россиянам. Поэтому для Путина ситуация сложная. Он не может признавать ошибки, поскольку должен выглядеть тем, кто не ошибается. Легкого выхода из этой ситуации нет,

– сказал Лукас.

Российский президент может попытаться обострить войну с помощью мобилизации или пойти на вертикальную эскалацию, применяя ещё более разрушительные виды оружия, возможно, вплоть до ядерного, что не понравится Китаю, да и нет никакой гарантии, что это сработает.

Еще один вариант — горизонтальная эскалация. Когда он начинает какую-то атаку, акцию или провокацию в другом месте – возможно, в Беларуси или на норвежском архипелаге Шпицберген, – то может попробовать, но если не получится, он будет выглядеть нелепо.

"Что касается провокаций с территории Беларуси, украинские спецслужбы неоднократно заявляли, что Путин готовит подобный сценарий. Я считаю, что Беларусь — это как плохо воспитанная собака, которую Путин держит на цепи. Она лает и кусает каждого, кто приближается. Если Путин отпустит её, она сбежит. И я думаю, что если бы Путин попытался использовать Беларусь для военной операции, белорусская армия, вероятно, просто разбежалась бы", – отметил эксперт.

Оказался ли Путин в ловушке собственной войны: смотрите в видео

Что известно о позиции западных партнеров по поводу войны в Украине?

Во время саммита G7 Дональд Трамп признал, что позиции Путина в настоящее время существенно ослабли. А во время беседы украинского лидера с канцлером Германии Мерц отметил, что видит "окно возможностей" для урегулирования ситуации. Несмотря на активные переговоры, оба политика воздержались от комментариев относительно возможных поставок новых систем Patriot.