Британський журналіст і публіцист Едвард Лукас пояснив 24 Каналу, що Білорусь як інструмент провокації навряд чи спрацює.

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Чому для Путіна дедалі менше шляхів виходу з війни?

Зеленський написав лист адресований не стільки Путіну, а російському народу, там підкреслюється, що війна стала катастрофічною для Путіна в економічному, політичному, дипломатичному та інших аспектах.

Я не думаю, що президент Зеленський згадував про це, але це також зробило Путіна молодшим партнером Китаю, що росіянам не подобається. Тож для Путіна ситуація складна. Він не може визнавати помилки, оскільки має виглядати тим, хто не помиляється. Легкого виходу з цієї ситуації немає,

– сказав Лукас.

Російський президент може спробувати загострити війну за допомогою мобілізації, або спробувати вертикальну ескалацію, застосовуючи ще більш руйнівні види зброї, можливо, аж до ядерної, що не сподобається Китаю та й немає жодної гарантії, що це спрацює.

Ще один варіант – горизонтальна ескалація. Коли він розпочинає якусь атаку, акцію чи провокацію в іншому місці – можливо, у Білорусі чи на норвезькому архіпелазі Шпіцберген, то може спробувати, але якщо не вийде, він виглядатиме безглуздо.

"Щодо провокацій з території Білорусі українські спецслужби неодноразово заявляли, що Путін готує подібний сценарій. Я вважаю, що Білорусь – це як погано вихована собака, яку Путін тримає на ланцюгу. Вона гавкає й кусає кожного, хто наближається. Якщо Путін відпустить її, вона втече. І я думаю, що якби Путін спробував використати Білорусь для військової операції, білоруська армія, ймовірно, вона просто розбіжиться", – зазначив експерт.

Чи опинився Путін у пастці власної війни: дивіться у відео

Що відомо про позицію західних партнерів щодо війни в Україні?

Під час саміту G7 Дональд Трамп визнав, що позиції Путіна наразі суттєво послабилися. А під час спілкування українського лідера з канцлером Німеччини Мерц зазначив, що вбачає "вікно можливостей" для врегулювання ситуації. Попри активні перемовини, обидва політики утрималися від коментарів щодо можливих постачань нових систем Patriot.