Путин уже не контролирует многие сферы в России: что станет последним ударом для режима диктатора

За год полномасштабного вторжения России в Украину конфигурация сил в Кремле частично изменилась. Владимир Путин уже не является тем человеком, который полностью контролирует все процессы в России.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, российский диктатор постепенно теряет авторитет среди своего окружения.

Читайте также Активизация на фронте и речи Путина: что Россия готовит на годовщину полномасштабного вторжения

Также количество сфер, все еще находящихся под контролем Путина, существенно уменьшилось.

"Путин и дальше в целом держит страну в подчинении. Однако он все меньше и меньше контролирует ключевые процессы", – отметил Яковенко.

Владимир Путин никак не влияет на ход войны в Украине

По словам журналиста, в частности, российский диктатор не может контролировать многое, что связано с войной в Украине. Как отметил Яковенко, когда речь идет о войне, здесь происходит не монолог, а даже определенный диалог, в котором Украина все больше и больше перехватывает инициативу.

"Хотя сейчас инициативу на поле боя временно перехватила Россия, однако здесь нет никаких заслуг Путина. Он ведь никак не влияет на ситуацию на фронте", – сказал журналист.

Игорь Яковенко рассказал о ситуации в Кремле: смотрите видео

Диктатор теряет контроль над армией

Он добавил, что российский диктатор постепенно теряет контроль над российской армией.

Сейчас в России идет процесс приватизации армии. Путин не контролирует часть войск, в частности, частные военные компании,

– сказал Яковенко.

По его словам, глава Кремля не может контролировать:

ЧВК "Вагнера";

отряды боевиков Рамзана Кадырова;

частные военные компании, которых в России уже создали более двух десятков.

Последняя страница в истории России

Также, как отметил журналист, диктатор вряд ли контролирует экономику. Ведь за январь доходы бюджета России снизились на 35%.

Путин контролирует все меньше сфер. Однако в целом пока держит страну. И будет удерживать ее до серьезного военного поражения от украинской армии,

– сказал Яковенко.

Он добавил, что весеннее наступление украинской армии, которая получит вооружение НАТО, приведет к тому, что диктатор перестанет контролировать что-либо в России.

"А дальше, вероятнее всего, начнется смута, которая перерастет в мафиозную войну. Это будет новая и, вероятно, последняя страница в истории России ", – подчеркнул журналист.

Что происходит в России: коротко