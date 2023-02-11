Путин уже не контролирует многие сферы в России: что станет последним ударом для режима диктатора
За год полномасштабного вторжения России в Украину конфигурация сил в Кремле частично изменилась. Владимир Путин уже не является тем человеком, который полностью контролирует все процессы в России.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, российский диктатор постепенно теряет авторитет среди своего окружения.
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Также количество сфер, все еще находящихся под контролем Путина, существенно уменьшилось.
"Путин и дальше в целом держит страну в подчинении. Однако он все меньше и меньше контролирует ключевые процессы", – отметил Яковенко.
Владимир Путин никак не влияет на ход войны в Украине
По словам журналиста, в частности, российский диктатор не может контролировать многое, что связано с войной в Украине. Как отметил Яковенко, когда речь идет о войне, здесь происходит не монолог, а даже определенный диалог, в котором Украина все больше и больше перехватывает инициативу.
"Хотя сейчас инициативу на поле боя временно перехватила Россия, однако здесь нет никаких заслуг Путина. Он ведь никак не влияет на ситуацию на фронте", – сказал журналист.
Игорь Яковенко рассказал о ситуации в Кремле: смотрите видео
Диктатор теряет контроль над армией
Он добавил, что российский диктатор постепенно теряет контроль над российской армией.
Сейчас в России идет процесс приватизации армии. Путин не контролирует часть войск, в частности, частные военные компании,
– сказал Яковенко.
По его словам, глава Кремля не может контролировать:
- ЧВК "Вагнера";
- отряды боевиков Рамзана Кадырова;
- частные военные компании, которых в России уже создали более двух десятков.
Последняя страница в истории России
Также, как отметил журналист, диктатор вряд ли контролирует экономику. Ведь за январь доходы бюджета России снизились на 35%.
Путин контролирует все меньше сфер. Однако в целом пока держит страну. И будет удерживать ее до серьезного военного поражения от украинской армии,
– сказал Яковенко.
Он добавил, что весеннее наступление украинской армии, которая получит вооружение НАТО, приведет к тому, что диктатор перестанет контролировать что-либо в России.
"А дальше, вероятнее всего, начнется смута, которая перерастет в мафиозную войну. Это будет новая и, вероятно, последняя страница в истории России ", – подчеркнул журналист.
Что происходит в России: коротко
- Роскомнадзор ведет систематический мониторинг соцсетей в России и выискивает тех, кто оставляет оскорбительные слова в адрес Путина в комментариях и публикациях. У ведомства даже есть служебная записка, в которой перечислены запрещенные слова, которыми нельзя называть диктатора.
- Россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. На стадионе "Лужники" организуют концерт, на который, возможно, приедет и сам Владимир Путин.
- Также, предположительно, 22 февраля российский диктатор Владимир Путин собирается обратиться с посланием к парламенту.