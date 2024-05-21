У Путина упал уровень поддержки: что существенно ослабит позиции диктатора

Все больше россиян хотело бы закончить войну уже в ближайшее время. Хотя значительная часть не хочет, чтобы при этом Россия уступала оккупированные территории. Однако из-за проблем, которые начались за время большой войны, существенно уменьшают приверженность россиян к Владимиру Путину.

Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что доверие к действиям Путина упало с начала полномасштабного вторжения. Россияне ожидали быстрого успеха, но этого не произошло.

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Симпатия россиян к Путину не растет

Опрос российской негосударственной исследовательской организации "Левада-центр" показал, что 30% россиян готовы на мирные переговоры только, если в составе России останутся оккупированные украинские территории. Более 70% опрошенных поддержали бы решение Владимира Путина закончить войну "уже на этой неделе".

Я раньше говорил, что число сторонников Путина колеблется в районе трети. Опрос только это подтвердил. То есть две трети – уже не с ним. Но это, конечно, не означает, что эти люди уже готовятся к революции,

– отметил Аббас Галлямов.

То есть фактически в России есть два главных "лагеря": так называемые противники Владимира Путина и его режима, и те, кто поддерживает политику российского диктатора. Все остальные остаются между этими двумя позициями.

"Изначально войну не приняли также около трети, те что "нет войне". Все остальные, кто против войны, изначально были за. Если бы Путину удалось повторить то, что он сделал в 2014 году, тогда бы они это поддерживали. У Путина – было бы большинство (говорится о сторонниках – 24 Канал). Делегитимизирует его в глазах общества именно неудача", – подчеркнул политтехнолог.

Неудачи на фронте, в экономике, во внешней политике, падение уровня жизни – все это совокупно приводит к тому, что у россиян нарастает недовольство действующей властью.

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