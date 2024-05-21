Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що довіра до дій Путіна впала з початку повномасштабного вторгення. Росіяни очікували на швидкий успіх, але цього не сталося.

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Симпатія росіян до Путіна не зростає

Опитування російської недержавної дослідницької організації "Левада-центр" показало, що 30% росіян готові на мирні перемовини лише, якщо у складі Росії залишаться окуповані українські території. Понад 70% опитуваних підтримали б рішення Владіміра Путіна закінчити війну "вже на цьому тижні".

Я давніше казав, що число прихильників Путіна коливається в районі третини. Опитування лише це підтвердило. Тобто дві третини – вже не з ним. Але це, звісно, не означає, що ці люди вже готуються до революції,

– зазначив Аббас Галлямов.

Тобто фактично у Росії є два головних "табори": так звані противники Владіміра Путіна та його режиму, й ті, хто підтримує політику російського диктатора. Усі решта залишаються між цими двома позиціями.

"Початково війну не прийняли також близько третини, оті що "нет войне". Всі решта, хто проти війни, початково були за. Якби Путіну вдалося повторити те, що він зробив у 2014 році, тоді б вони це підтримували. У Путіна – була б більшість (мовиться про прихильників – 24 Канал). Делегітимізує його в очах суспільства саме невдача", – наголосив політтехнолог.

Невдачі на фронті, в економіці, у зовнішній політиці, падіння рівень життя – усе це сукупно призводить до того, що у росіян наростає незадоволення чинною владою.

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